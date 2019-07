Olle Ekman: "Hennes framträdande är modernt, spralligt och fullt av glädje – precis som hennes låtar"

Laleh inleder sin konsert strax efter nio på kvällen, helt utan öppningsakt. Iklädd extremt mycket glitter och färg startar hon sittandes och sjunger lugnt tillsammans med sin ensemble. Det uppenbara temat för konsertens visuella delar är kulörta kreationer, något som Laleh själv lyfter med sina spektakulära klädval.

Spelningens alla låtar levereras ihop med bildspel och textrader, som via storbildsskärm formar ett eget tema runt varje låt, ett mycket effektfullt sätt att skapa en röd tråd i hela showen. Något Laleh gör väldigt bra är att sjunga fritt och utsvävande mellan låtarna när hon lunkar runt på scengolvet. Det känns då härligt lekfullt och nästan som en repetition där hon bjuder in publiken till ett eget ”jam”. Med perfekt tajming glider hon sedan in på introduktionen till nästa låt.

Låtarna från hennes rykande färska album är stommen för kvällens spelning och det är då Laleh skiner som bäst. Leveransen blir som allra störst under Tack förlåt, en av många starka nummer från hennes sjunde och senaste skiva. Även Sand överallt och Svenska 2 låter väldigt fräscha och oväntat tunga. Tyngden kommer till stor del från att bandet har två trummisar, som dessutom har stenkoll på dynamiken i förhållande till varandra. Deras rytmer på pukor och cymbaler ger en god grund för hela bandet organiskt sett, men även i förhållande till de digitala samplingarna som pumpas ut i smakfulla vågor.

Som helhet är detta en styrkedemonstration av Laleh. Hon besitter en helt eget typ av artisteri, där personlighet blandas med musikalisk kvalitet. Stundvis blir intrycket introvert i överkant. Detta tycks vara Lalehs sätt att leda showen och det drar inte ner betyget. Hennes lugn och barnsliga småprat är även vad som gör henne unik. Hennes framträdande är modernt, spralligt och fullt av glädje, precis som hennes låtar.

Olle Ekman

Dalhalla, Rättvik, 17 Juli

Publik: Slutsålt - 5374

Betyg: 4