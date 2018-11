Debatt: Kompetensutveckling en ödesfråga inom industrin

Nu på fredag, 30 november, samlas politiker, arbetsgivare och fackförbund i Avesta för Avestasamtalen. I år är temat ”Kompetensförsörjning – utmaningar och möjligheter för svensk basindustri”. En dag med intressanta föreläsare och tid för givande samtal som förhoppningsvis leder utvecklingen framåt.

För oss på Unionen är kompetensutveckling en av våra hjärtefrågor och något vi driver varje dag i våra kontakter med politiker, arbetsgivare och inte minst våra egna medlemmar.

Så sent som i november 2016 var vi i Unionen Dalarna med och tog fram en Basindustrirapport tillsammans med fem andra industritunga regioner i vår närhet. Rapporten visade bland annat på det enorma behov av kompetensförsörjning som finns inom industrin i Sverige i allmänhet och här i Dalarna i synnerhet. Med rådande högkonjunktur blir det bristfälliga arbetet med kompetensutveckling allt mer påtagligt. För att råda bot på detta krävs flera olika insatser av alla berörda parter. Här är några exempel:

• Etableringsjobben. Arbetslösheten bland inrikes födda har i praktiken nått botten samtidigt som utrikes födda med utomeuropeisk bakgrund har stora svårigheter. Fack och arbetsgivare har en lång historia av att via förhandlingslösningar stärka svensk konkurrenskraft. Etableringsjobben, en överenskommelse mellan regeringen, Svenskt Näringsliv, LO och Unionen, kommer att göra det lättare för nyanlända och långtidsarbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden under schyssta villkor. Mycket återstår dock innan det kan bli verklighet och den nya regeringen, oavsett konstellation, måste fortsätta det arbetet.

• Säkra kompetensförsörjningen. Närmare hälften av landets privata tjänstemän behöver vidareutbildning som den inte kan få från sin arbetsgivare. Men hindren är många. Det måste bli fler utbildningsplatser på högskolor och universitet som är anpassade till yrkesverksammas villkor och behov. Vi på Unionen vill att en modell för kompetensutveckling med finansiering från stat, arbetsgivare och arbetstagare ska etableras.

• Validering och kursutbud. Universitet och högskolor behöver få resurser för att utföra validering av yrkeskompetens, så att utbildningstiden kan förkortas. Högskolan behöver också få ett tydligt uppdrag att tillhandahålla utbildning som är relevant och tillgänglig för yrkesverksamma och det måste bli mer lönsamt att erbjuda kurser på distans, deltid och kvällstid.

• Skattemässiga fördelar att satsa på kompetens. Unionen ser gärna att det skattemässigt ska vara fördelaktigt för företag att reservera medel till framtida kompetensutveckling. Dessa ska, efter samråd mellan arbetsgivare och fack, användas i tider med lägre produktionsaktivitet.

• Individuell utvecklingsplan. Vi vill att medarbetare och chef i årliga utvecklingssamtal ska komma överens om vilka aktiviteter på kort och lång sikt som ska genomföras i syfte att utveckla medarbetarens kompetens. Samtalet ska leda till en utvecklingsplan som dokumenteras och följs upp.

Unionen är Sveriges största fackförbund. Våra 650 000 medlemmar, varav ca 15 000 i Dalarna, befinner sig i frontlinjen av den tekniska utvecklingen och verkar i många fall på en global arena. De ser med egna ögon hur kompetenskraven förändras och behoven av vidareutbildning ökar.

Vi från Unionen finns givetvis på plats under Avestasamtalen och diskuterar mer än gärna hur vi tillsammans kan jobba för att Sverige ska fortsätta driva utvecklingen framåt med hjälp av Unionens förslag på en ökad satsning på kompetensförsörjning.

Unionen Dalarna

Matthias Gran,

regionchef

Patrik Sundell,

ordförande regionstyrelsen