Debatt: Den rödgröna regeringen har ökat antalet anställda i välfärden, låt oss få fortsätta med det

Under denna mandatperiod har allianspolitiker upprepade gånger påstått att de under sina åtta år vid makten genomförde historiskt stora satsningar på välfärden. Det som verkligen skedde var emellertid en stor nedrustning av välfärden. Båda dessa påståenden är sanna, hur kan det vara så?

Att få mer pengar kvar i den egna fickan kan självklart kännas bra men konsekvenserna är betydligt svårare att överblicka

Under alliansåren minskade antalet anställda inom välfärden med sex personer per 1000 innevånare eller med 4,5 procent. När Göran Persson sanerade landets ekonomi efter Carl Bildts ansvarslösa styre så räckte det med en minskning av antalet anställda i välfärden med fem personer per 1000 innevånare. Alliansåren innebar därför en historiskt stor nedskärning av välfärden. Notera att siffrorna omfattar hela välfärden, även den som utförs av privata utförare.

Hur kan det då komma sig att alliansens påstående om en historiskt stor satsning också är sann. Jo dom räknar enbart pengar och inte vad dessa räcker till. Att en stor satsning räknat i pengar inte räckte till mer har flera orsaker. Bland annat politiska. Slopandet av fastighetsskatten och många nya avdragsmöjligheter för de rika innebar exempelvis att efterfrågan ökade på den privata marknaden. Det brukar ses som positivt men kan ha baksidor. Det innebar att priset på arbetskraft ökade dramatiskt vilket bidrog till att den satsning som gjordes på välfärden inte räckte till för att köpa lika många arbetstimmar som innan.

Befolkningsökningen påverkar självklart också en sådan här jämförelse och därför är det fantastiskt att den rödgröna regeringen under sina fyra år har lyckats öka antalet anställda inom välfärden med hela sju personer per 1000 innevånare. Åtta års nedmontering av välfärden har nu på bara fyra år återställts med råge.

Väljarna faller lätt för löften om skattesänkningar. Även om dessa leder till ökad ekonomisk aktivitet i samhället och därmed till ökade skatteintäkter så är det inte självklart att dessa kompenserar för de kostnadsökningar som följer med. Sverige har två gånger, Under Bildt och under Reinfeldt, fått uppleva att den enda lösningen (sänkta skatter) bara ger pengar till de rika och inte till välfärden.

Att få mer pengar kvar i den egna fickan kan självklart kännas bra men konsekvenserna är betydligt svårare att överblicka. Ska väljarna nu en tredje gång låta sig luras trots att alla borde veta att de åtta åren med allianspolitik innebar att ett budgetöverskott vändes till ett underskott. 140 miljarder i försämrad budgetbalans inger inte förtroende. Mig förvånar det särskilt att så många företagare, som borde vara väl medvetna om vad en balansräkning innebär, kan tänka sig att lägga sin röst på partier med en sådan politik.

Jan Lindholm, riksdagsledamot miljöpartiet de gröna