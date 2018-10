Debatt: Fakta som borde uppröra oss alla

Idag är det Internationella dagen för utrotning av fattigdom. En dag då alla politiska debatter och samtal borde handla om hur vi ska rusta våra välfärdssystem för att utrota den ekonomiska utsattheten. Men vi kanske inte tror att det finns fattigdom i Sverige?

Faktum är att 220 000 hushåll erhöll ekonomiskt bistånd från Socialtjänsten någon gång under 2016, 33 250 personer var hemlösa under 2017. (I Dalarna var 683 personer hemlösa motsvarande tid.) En dryg tredjedel, 11 167 personer av samtliga hemlösa hade barn under 18 år. 5 935 personer levde i akut hemlöshet, det vill säga på gatan eller på vandrarhem, i husvagn eller i tält. 245 000 pensionärer levde under 2017 med en disponibel månadsinkomst lägre än fattigdomsgränsen 12 100 kronor per månad.

Vem lyssnar till en hemlös, en fattigpensionär, en patient i beroendevården eller till den som tvingas söka försörjningsstöd?

Det här är fakta som borde uppröra oss alla. Det här är fakta som borde varit de mest debatterade i valrörelsen. Det här är fakta som borde gett förslag om kraftfulla reformer i alla partiers valprogram.

Men det är aldrig de fattiga som nämns i valrörelser eller vid regeringsbildningar. Vem lyssnar till en hemlös, en fattigpensionär, en patient i beroendevården eller till den som tvingas söka försörjningsstöd? Här haltar demokratin, den solidariska välfärden och den empatiska förmågan rejält i landet – det kan vi i Verdandi tydligt se och konstatera.

Hur är det att leva i fattigdom? Det kan innebära att man inte har pengar över till det allra nödvändigaste när räkningarna är betalda, som mat, hygienartiklar, tandvård, läkarvård, mediciner, glasögon med mera. Det sociala livet blir lidande. Många upplever skam över sin situation och begränsningar i att kunna delta på de andras villkor, som att hålla sig fräsch vad gäller kläder och hårklippning. Det innebär begränsade möjligheter att resa – till och med något så basalt som biljetter med kollektivtrafiken kan vara svårt att ha råd med. Barnens hälsa och skolresultat blir lidande, vilket kan ge negativa konsekvenser långt upp i vuxen ålder.

Fattigdom göder även den svarta ekonomin och minskar människors tro på samhället och en bättre framtid. Fattigdom utsätter demokratin för fara och hot. Stora skillnader i levnadsstandard medför en polarisering i samhället. När klyftorna växer mellan människor får vi svårare att förstå varandra. Det är inte bra för ett gott samhälle.

Verdandi uppmanar därför till en bred samhällelig debatt om hur våra välfärdssystem kan rustas för att utrota fattigdomen. Oavsett vilken regering som kommer att styra vårt land måste den sätta utrotandet av fattigdomen först på dagordningen. Det måste till en medveten politik som syftar till att utjämna skillnaderna mellan fattiga och rika. Det måste till rejäla insatser som leder till fler jobb, satsas på en skola där alla får möjlighet att gå ut med godkända betyg, det måste ske en förstärkning av samhällets skyddsnät och det måste till en sjukvård som sker på lika villkor. Kort sagt - en offensiv satsning på att öka jämlikheten i Sverige.

Verdandi kräver att fattigdomen utrotas!

Annakari Berglund, ordförande Verdandi Dalarna