Debatt: Kristdemokraterna: Svenska språket och kulturen är ett sammanhållande kitt

Runt en fjärdedel av invånarna i Sverige, likaså i Borlänge, är födda i annat land eller har med minst en utrikesfödd förälder. Med det ryms idag en större variation av erfarenheter, traditioner, etniciteter, historisk medvetenhet, religiösa tillhörigheter och kulturer inom landets gränser - för att inte tala om språk.

Det som tidigare kunde tas för givet, görs det inte längre med samma självklarhet, som till exempel att man faktiskt kan tala svenska med varandra, bär någorlunda gemensamma referensramar och normsystem.

Med denna större spännvidd kommer medmänskliga möten och relationer att såväl kunna berikas som helt uppenbart kompliceras, åt båda hållen. Med detta sagt är det viktigt att alltid bemöta varandra vänligt, respektfullt, civiliserat och tillitsfullt, såväl den med djupa rötter i vårt land som den nye.

Inte för inte tillhör Sverige den västerländska, kristna och demokratiskt präglade kulturkretsen, de medmänskliga relationerna grundade i den gyllene regeln från Jesus Kristus om att allt vad ni vill att människor skall göra mot er, skall vi också göra mot dem.

Främlingsfientlighet kan med andra ord utövas av vem som helst, att ingen etnisk, kulturell, religiös eller politisk grupp står fri ifrån faran, frestelsen och förfallet att tillgripa detta elaka vapen.

Vad vi dock kan förvänta oss för att hålla ihop i vårt Sverige är det som överallt runt denna jord gäller som ett rimligt beteende: att alla som kommer nya till ett land vill göra rätt för sig, vara laglydiga, visar tacksamhet för att man tagits emot och att man i handling, inklusive att tala det nya landets språk i så många möjliga sammanhang som det någonsin går, också visar respekt för att bli en del av det nya land man kommit till och det landets fäder och mödrar en gång byggt.

”When you go to Rome, do like the Romans do” (”När du åker till Rom, gör som romarna gör”), med andra ord bli en del av och slut upp kring det nya landet och dess befolkning, de som öppnade sina dörrar och hem.

Lennart Sacrédeus (KD), första dalanamn på Kristdemokraternas riksdagslista efter Lars Adaktusson.