Debatt: Polis och domare måste sluta misstänkliggöra sexualbrottsoffret

År 2017 uppgav 190 000 kvinnor - i Brottsförebyggande rådets (Brå) Nationella trygghetsundersökning (NTU) - att de utsatts för någon typ av sexualbrott. 2017 anmäldes 22 000 sexualbrott och 7370 våldtäkter i Sverige (Brå). Av dessa ledde mindre än 4 procent av våldtäkterna till en fällande dom. Över en tredjedel av de åtalade våldtäkterna ledde till en friande dom (en andel som ökat de senaste åren), i andra brottsmål brukar cirka 5 procent av åtalen leda till en friande dom. 98 procent av alla våldtäktsoffer är kvinnor. 99 procent av förövarna är män. 5 procent är överfallsvåldtäkter.

De båda forskarna Katrin Hohl och Elisabeth A. Stanko frågar sig om inte våldtäkt i praktiken är avkriminaliserat i ett land som där bara knappa 7 procent av alla anmälda våldtäkter leder till en fällande dom

Det finns många skadliga myter om våldtäkter. Bland annat att de flesta våldtäkter är våldsamma överfallsvåldtäkter utförd utomhus av en okänd förövare. När det mycket oftare är en ovåldsam (70 procent) våldtäkt som begås av en bekant till offret, inomhus. Våldtäkt innefattar inte bara samlag utan även jämförbara handlingar. Offrets reaktioner på en våldtäkt kan se mycket olika ut, berättelsen från en djupt traumatiserat våldtäktsoffer behöver inte vara konsekvent över tid eller detaljerad då många våldtäktsoffer förtränger eller dissocierar övergreppet. De skadliga våldtäktsmyterna måste motarbetas både inom skolan och i medierna.

Internationell forskning visar att rättsvårdande myndigheter i hela kedjan från polis och kriminaltekniker till domare och nämndemän nästan alltid tycks finna ett ”rimligt tvivel” till varför ett våldtäktsoffers berättelse inte håller för åtal eller fällande dom. Detta visar bland annat forskarna Deborah White och Lesley McMillans i sin artikel Statuary response to sexual violence – where doubt is always consider reasonable i Routledge Handbook of Gender and Violence. Och dom konkluderar bland annat att ”It is our argument that justice remains elusive because doubt of a victims credibility is normalized, institutiononalized and always considererd reasonable – from the starting to the end point of the post-assult statuary interventuion.”

Polisutredare och domare måste börja tro på kvinnan som blivit våldtagen och sluta misstänkliggöra sexualbrottsoffret. Förutom att det skulle leda till fler åtal och fällande domar, skulle det troligen också öka anmälningsfrekvensen vid sexualbrott och minska risken att offret tar tillbaka sin anmälan.

De båda forskarna Katrin Hohl och Elisabeth A. Stanko frågar sig om inte våldtäkt i praktiken är avkriminaliserat i ett land som där bara knappa 7 procent av alla anmälda våldtäkter leder till en fällande dom. ”As Hohl and Stanko have pointedly stated, ’with a conviction rate as low as 7 percent [...] one might argue that in England and Wales rape is effectively ”decriminalized” i Statuary response to sexual violence – where doubt is always consider reasonable. I Routledge Handbook of Gender and Violence. Vad skulle de båda forskarna då säga om Sverige där mindre än 4 procent av alla våldtäktsanmälningar leder till en fällande dom. Och mindre än en procent leder till en fällande dom om man räknar in alla dom våldtäkter som aldrig anmäls.

Patrice Soares, S-debattör