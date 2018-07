Debatt: Torkan tvingar bönderna till slakt - hur ser krisplanen ut, S och MP?

Den härliga sommaren skapar fler och allvarligare konsekvenser än brunbrända ben, grillkvällar och lata dagar vid stranden. Det är extremt torrt i skog och mark vilket gör att Sverige nu har att hantera en krissituation av samma dignitet som den svenskarna flydde från under 1800-talets senare hälft, när de steg ombord på skeppen som skulle föra dem till det nya landet i väst. Nu ser förutsättningarna självklart bättre ut för svensken i allmänhet, men berörs, det gör vi alla. Så hur ser regeringens krisplan egentligen ut?

Vid en hastig översyn av problemet är det främst landets bönder som drabbas av torkan. Åkrar, dammar och grödor förtvinar under den heta solens strålar och utan det livgivande vattnets befrielse från ovan. Därför tvingas nu bonde efter bonde nödslakta sina djur för att säkra att det lilla vinterfoder som finns räcker till de djur som blir kvar. Det är en ansvarsfull handling och den enda riktiga under rådande omständigheter. Slaktköerna ringlar redan långa när den kommande vinters djurmathållning nu står under allvarligt hot.

Vi är många som väntar på S och MP:s svar medan bönderna med tunga steg leder sina offerdjur till slaktbänken.

Men vi är fler än djuren som dagligen behöver äta oss mätta och därmed påverkas av torkan. Krisen på åkern ger ekon som, om det vill sig riktigt illa, kommer att studsa mellan gapande hål i butikshyllorna och endast lämna åkerns virvlande damm efter sig. Därför behöver något göras och det snarast. Det är nu upp till bevis för S och MP att visa att de värnar bönderna och landsbygden, nu när hela landets livsmedelsförsörjning är hotad och inga tunga regnmoln syns på väderlekskartorna.

Hur ser hjälpinsatserna och krisplanen ut? Och när får bönderna ta del av den?

Vi väntar med iver på svaren som ska rädda den svenska livsmedelsproduktionen - en produktion som också påverkar försvaret och landets försvarsförmåga.

Inte ett ljud har hörts från S eller MP:s företrädare, ändå är detta ett av de största hoten vi stått inför på mycket länge. Hur ska självförsörjningsgraden i landet kunna öka - ett mål som skrivits in i livsmedelsstrategin - om man inte ens yttrar sig när en kris som denna pågår?

Vi är många som väntar på S och MP:s svar medan bönderna med tunga steg leder sina offerdjur till slaktbänken. Och vem vet, kanske har de mentalt redan börjat snegla västerut, bortom den ljusa horisonten?

Camilla Andersson Sparring, riksdagskandidat, Centerpartiet i Falun

Fredrick Federley, Europaparlamentariker, Centerpartiet

Erik Bengtsson, kommunkandidat, Centerpartiet i Falun

Martin Bengtsson, kommunkandidat, Centerpartiet i Falun