Insändare: Högervindarna har blåst över

Då är Ulf Kristersson inne på sin slutrunda. Fick han något vettigt gjort?

I och för sig hade han oddsen emot sig från början. Ulf Kristersson är ny som partiledare och trodde väl inte att det skulle blåsa så hårt runt öronen. De gamla rävarna som Kristersson mötte har varit med ett tag och de ville nog inte att nykomlingen, som inte är riktigt färdigbakad ännu, skulle ta statsministerposten så här med en gång.

Och dessutom komma dragande med Sverigedemokraterna som bihang.

Även om det svider hos Centerledaren Annie Lööf och Liberalernas ledare Jan Björklund att ingå förbund med Socialdemokraterna, ter sig kanske det alternativet som det bästa för Sverige just nu. Det är klart att alla måste ge och ta i tuffa förhandlingar framöver. Det är klart att lamporna får lysa länge, sent in på natten, i förhandlingsrummen i riksdagen.

Men, framåt kommer det att gå i alla fall.

Socialdemokraterna tillsammans med Liberalerna och Centern får 152 mandat.

Moderaterna plus Kristdemokraterna får 92 mandat.

Miljöpartiet får 16 mandat, Vänstern 28 mandat och Sverigedemokraterna 72 mandat.

Skulle nu Sverigedemokraterna gå i allians med Moderaterna och Kristdemokraterna så är det helt kört för detta block, när vi om fyra år går till val igen. Varför det? Jo, högervindarna har blåst över. Något annat alternativ för en fredlig värld, finns inte.

Stora Stygga Vargen (SD), Elaka Måns (M) och Maja Gräddnos (KD), (förlåt Maja Gräddnos), kan härja bäst de vill på högerkanten.

För Stefan Löfven kommer att få uppdraget att sondera möjligheterna till en ny regering och han kommer att lyckas. Hatkärleken mellan S+C+L=Sant. Puss och Kram.

KLART!

Dan Johansson