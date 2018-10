Insändare: Svar till Dan Johansson: Hur skulle din goda djurhållning se ut?

Som vegan sedan nära 20 år, håller jag förstås med Max Nilsson i hans uppmaning att välja bort alla animaliska livsmedel.

Till Dan Johansson vill jag ställa några frågor. Du skriver i din insändare att du önskar att djur ska födas upp på bästa sätt men jag ber dig att konkretisera vad du menar. Vad menar du med att hela djurens liv ska vara så bra som möjligt?

Om du vill kan jag ta dig med på en tur och visa dig hur djur som ska bli mat hålls.

Anser du att den svenska djurskyddslagstiftningen innebär att djuren under sitt liv har haft det bra? Vad säger du om att kalvar till mjölkkor skiljs från sin mamma när de är ett dygn gamla och att dessa kalvar sedan går till köttproduktion? Hur har du tänkt att djuren ska avlivas? Hur stora ytor tycker du att nötdjur och grisar, stora som små, ska ha att röra sig på? Ska de alla kunna gå ut och in som de vill till rena, fina hagar året om? Hur ska kycklingar ha det under sina liv och under den tid det tar för dem att bli medvetslösa vid slakten? Hur ser du på att använda mejeriprodukter?

Vad är ”så bra som det bara går”? Hur ska djurhållningen vara för att du ska känna att djuren haft det bra fram till slakten? Bryr du dig inte om vad djuren måste utstå från den stund kommer när någon bestämmer att de inte ska få leva längre tills dess att de är medvetslösa?

Jag ser fram emot att du förtydligar dig och att du läser på den svenska djurskyddslagstiftningen. Du hittar hela regelverket på Jordbruksverkets hemsida. Djurhållarna brukar tycka att deras djur har det bra men är du av samma åsikt? Om du vill kan jag ta dig med på en tur och visa dig hur djur som ska bli mat hålls.

Du skriver att du vill äta kött men efter att ha läst på och tänkt efter har jag kommit fram till att det inte går att hålla djur för livsmedelsproduktion på ett sätt som gagnar djuren och detta speciellt med tanke på de stora besättningar som hålls.

Så Dan Johansson, prova med att välja bort alla livsmedel som kommer från djur några månader och förhoppningsvis kommer du att inte ens längre vilja ha kött. Jag delar gärna med mig av veganska måltidsförslag. Nedan följer tre stycken.

Några veganska måltidsförslag:

- Potatis och gryta med broccoli och svarta bönor

- Spagetti med sås av tomatpuré, lök och kokta linser

- Paj med stekt lök och purjolök blandad med kryddad mosad tofu och sojagrädde

Servera alltid någon rå grönsak, till exempel riven morot eller en sallad på vitkål.

Annika Rullgård