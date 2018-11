Insändare: Klimatet kan inte vänta!

Idag, den 30 november, hålls en manifestation på Stora torget i Falun klockan 16-17 för klimatet. Vi kan inte vänta, så vad gör vi?

Inför klimatmötet i Katowice, Polen borde ropen skalla överallt! På över 90 platser i Sverige, samt i övriga Europa och världen, hålls manifestationer för klimatet. Nyligen har vi fått uppleva köpfesten ”Black friday”, som om ingenting hänt med vare sig skogsbränder, sjunkande grundvatten eller översvämningar.

Vi har hållit "klimatstrejk” på Stora Torget i Falun under några fredagseftermiddagar. Samtidigt har kommunen bjudit in till julbord med animaliska rätter, precis som om ingenting hänt. Det signalerade att överdriven köttkonsumtion inte har någonting att göra med klimatfrågan. Men evenemanget ställdes in efter protester!

Det finns boendeprojekt i Falun med olika typer av smarta lösningar, som solcellsanläggning på tak, vindkraft och bioenergi. Samtidigt talas det i Falu kommun om en omläggning av trafikflödet, något som vanligtvis betyder mer biltrafik i centrum. Hallå?!

Vi som står bakom den gemensamma, politiskt obundna manifestationen vill visa att:

- Vi står bakom kraftfulla och bindande klimatåtgärder

- Världens rika länder måste rättvist stötta de fattigare

- Vi i Falun och Dalarna lokalt är redo för den nödvändiga omställningen.

Konkret föreslår vi: minska utsläppen med minst tio procent per år vilket ger ett nollutsläpp år 2030, enligt Parisavtalet och forskare från Uppsala Universitet, SLU med flera.

Förslaget riktas först och direkt till Falu kommun!

Medborgare för Faluklimatet genom Maj Ardesjö, Lars Broman, Erik Eriksson och många fler