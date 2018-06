Debatt: Socialdemokraterna i Borlänge: Vi satsar på lärarna

Få dagar kan nog skapa så många känslor som studenten. I början av juni har vi i Borlänge sett glada 18-19 åringar med hela livet framför sig som firar med nära och kära att de tar ett steg närmare vuxenlivet. Men vi får inte glömma de som gjorde denna glada dag möjlig – lärarna!

Inte bara de lärare som arbetar på gymnasiet och hade våra fantastiska studenter de tre sista åren. Utan de lärare som hjälpt våra studenter lära sig gångertabellen i grundskolan, de som lärt dem läsa i lågstadiet och de som tagit hand om dem de allra första åren i förskolan.

För att lärare ska vilja arbeta i just vår kommun så måste vi erbjuda bra arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och möjligheter att utvecklas på sin arbetsplats!

Ni gör ett fantastiskt jobb i vår kommun – och med våra elever. Ni gjorde det i år med årets studenter och vi vet att ni har gjort ett bra arbete längs under hela kedjan med nästa års studenter.

Tyvärr är det brist på dem som gör detta fantastiska jobb. Det råder akut brist på lärare i Sverige och Borlänge – i princip varje kommun skriker efter behöriga lärare och varje lärare vill se en behörig kollega på både sin vänstra och högra sida. För att lösa lärarkrisen så har vi i Borlänge arbetat med att erbjuda lärarstudenter en anställning i vår kommun från dag ett på högskolan genom ett lärarutbildningskontrakt.

Men för att lärare ska vilja arbeta i just vår kommun så måste vi erbjuda bra arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och möjligheter att utvecklas på sin arbetsplats. Men något som också är av yttersta vikt när man lagt ned både tid och pengar på en utbildning är en rimlig lön. 2015 inleddes ett långsiktigt arbete med att höja lärarnas löner i Borlänge kommun. Lärargruppernas löneökningsutrymme var för 2015 - 2,5 %. Utrymmet för löneöversynen 2016 räknades upp med 4 %. I kronor var den extrasatsningen 10.374.000 kronor på våra lärare. Även 2017 räknades utrymmet för löneökningar i samband med löneöversynen upp med 4 %. I kronor lades 6.744.170 kronor extra på lärargruppernas löner.

Vi Socialdemokrater har denna mandatperiod valt att satsa på lärarlönerna. Under åren 2015 – 2017 har lönerna i genomsnitt ökat med 12,7 % fördelat på skolans och förskolans olika yrkeskategorier. Det innebär att Borlänge kommun under vårt styre hittills har lagt ut närmare 25 miljoner i extrasatsningar på lärarlönerna under 2015-2017. Vi vill se den positiva löneutvecklingen fortsätta genom att prioritera lärarlönerna också under 2018, 2019 och 2020.

2018 års löneöversyn för lärarna är ännu inte genomförd och inga förhandlingar pågår just nu. Det centrala avtalet mellan arbetsgivarorganisationen SKL och de båda lärarfacken är ännu inte färdigt och parterna är än så länge inte överens om ett nytt centralt löneavtal för 2018.

Men vi har redan avsatt 3,8 % för löneökningar i vår budget för lärargrupperna i kommunen. I kronor innebär det en extrasatsning om 7.088.469 kr.

Så låt våra studenter fira sitt nya steg i livet och låt våra lärare vila upp sig under sommaren. För i höst kommer nya utmaningar och nya kullar med elever – men kom ihåg att ert arbete är av yttersta vikt och att vi vill fortsätta satsa på er!

Jan Bohman (S) Kommunstyrelsens ordförande

Mari Jonsson (S) Barn- och bildningsnämndens ordförande

Lars Ivarsson (S) Arbetsgivarutskottets ordförande