Insändare: Djuren har det marginellt bättre

Dan Johansson skriver i sin andra debattartikel att han genom att äta animaliska livsmedel som är Krav-märkta, kan han äta kött med gott samvete.

Tyvärr, Dan Johansson, Krav-märkning av animaliska livsmedel innebär inte att djuren har det mer än marginellt bättre under sin tid på jorden än andra djur som blir livsmedel, utom grisar. Arg på dig? Nej, jag är inte arg på dig men jag beklagar att du och många med dig lever i villfarelsen att Krav-märkning skulle innebära en god djurhållning.

Ett par exempel. Kattungar får inte skiljas från sin mamma förrän de är 12 veckor. Vidare måste en katt ha en golvyta på minst 1,5 kvadratmeter plus möjlighet att klättra upp på en hylla. Om det gäller längre tid än tre månader ska max tre katter dela på 6 kvadratmeter.

En kalv till en mjölkko skiljs från sin mamma när den är 24 timmar oavsett om det är en Krav-märkt besättning eller ej. Att låta kalven gå med sin mamma längre kallas för djuromsorgsproblem. Får kalven vara med sin mamma längre tid än så, byggs band upp mellan mor och barn och båda saknar den andra mer och mer ju längre de får vara tillsammans och skriker hjärtskärande efter varandra.

Det är rent hyckleri att se det som en lösning på ett djuromsorgsproblem att skilja kalv och ko åt efter 24 timmar. En lösning värd namnet, skulle vara att låta kalven vara med sin mamma åtminstone någon månad men då blir det mindre mjölk att sälja som mat till människor.

När kalven skiljs från sin mamma hamnar den i en box som är 1,2 kvadratmeter tills den väger 60 kg. Kalvar som väger upp till 90 kg ska ha minst 1,5 kvadratmeter.

Lagen kräver att en katt under maximalt tre månader får hållas på 1,5 m² men lagen tillåter att en kalv som väger 15 – 20 gånger mer än en katt får stängas in på 1,2 m². En kalv har under sin första tid ingen möjlighet att springa eller hoppa. Den kan stå eller ligga.

Enligt Jordbruksverkets hemsida behöver nötkreatur i mjölkproducerande besättningar som är födda 1 mars eller senare inte släppas ut på bete under det kalenderår som djurets fötts. Denna regel gäller i hela landet. Krav-kalvar som är 4 månader gamla i augusti får hållas inne resten av betes- och utevistelseperioden. Tjurar behöver aldrig släppas ut på bete.

De allra flesta av dessa kalvar föds sedan upp till köttdjur. Med eller utan Krav-märkning är det samma regler för transporter till slakteriet och samma procedurer vid själva slakten.

Kycklingar som efter sin död säljs med Krav-märkning i affären har avlivats precis som alla andra kycklingar. De har antingen kvävts till döds eller hängts upp och ner i sina fötter i krokar i ett transportband. Det är meningen att deras huvuden ska hamna i en vätska och de ska bli bedövade med elektrisk ström som går mellan krokarna och vätskan innan de avblodas.

Tror man att Krav-märkt kött skulle innebära att djuren har det bra, lurar man sig själv. Produktion av animaliska livsmedel innebär alltid att djuren ses mer som maskiner än som levande varelser med olika behov allt efter djurslag. Jag vill uppmana Dan Johansson att läsa på Jordbruksverkets och på Kravs hemsidor om regelverket för andra djur.

Dan Johansson säger att han vill äta kött. Nu är det så här i världen att man inte kan få allt man vill och speciellt inte om det man vill, innebär att någon annan levande varelse blir lidande.

Annika Rullgård