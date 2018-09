Insändare och svar direkt: Kolla kvittot när du handlar på ICA Maxi i Falun

I torsdags hade ICA Maxi i Falun en s.k. kundkväll. Lockvaran var bl. a. kaffe för 19,90 Kr mot 34 Kr normalt. Affären var full med folk vid fyratiden och många köpte kaffe även jag, tre paket. När jag hade betalt kollade jag kvittot och där angavs att jag hade köpt tre paket kaffe för 34 Kr i stället för 19.90. Jag gick då till kundtjänst där de före mig stod två personer som hade upptäckt samma fel som jag.När jag kom fram till kundtjänst och visade kvittot sa kvinnan där att det det givetvis var fel samt att det "dröjer länge innan lockpriset kommer in i systemet". Den som inte kollade kvittot har alltså fått betala 34 kr för kaffet i stället för 19,90. Detta har också hänt mig en gång tidigare. Kan man lita på ICA Maxi i Falun?

Kjell

Svar direkt: Ja, du kan alltid lita på ICA Maxi Falun

På grund av att en stor mängd prisuppgifter, med kvällens specialpriser, skickades för sent från vår centrala dator till kassorna hann priserna helt enkelt inte in i kassorna när kundkvällen började vid 15.00. Det dröjde en dryg timme innan all data gått igenom. Detta är extremt ovanligt och berodde på den mänskliga faktorn. Vi ber om ursäkt för detta.

Som Kjell beskriver kompenserades alla omedelbart för misstaget.

Har någon gått miste om en rabatt är det bara att kontakta förbutiken så ersätter vi den uteblivna rabatten. Som alltid.

Självfallet kan du alltid lita på ICA Maxi Falun! Nu skärper vi rutinerna ytterligare inför nästa kundkväll med tillfälliga specialpriser.

Niklas Bergström, Butikschef Ica Maxi Falun