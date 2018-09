Insändare: Ser redan fram emot Dalhallas sommar program 2019 – men lite mer jazz skulle vara bra

Jag tycker Dalhalla har haft ett bra sommar program varje år. Det har varit ett bra kombination av bra musiker och artister som bjuder ett bra och bred program som passar alla former av musik. Trots en kraftigt minskning av Jazz på programmet, tycker jag att Malena Ernmans konserter bjuder på bra Jazz musik tillsammans med andra former av musik under konsertens gång. Jag själv saknar lite mer klassiskt musik under hennes konsert.

Ett brett program ska Dalhalla alltid ha. Det skulle vara kul att se artister som Lady Gaga sjunger Jazz under en kväll på Dalhalla eller Michael Buble. Michael Buble är en mycket duktigt artist som sjunger bra både i pop och Jazzens värld.

En annan bra världs artist är the one and only Laura Fygi! Trots att hon endast sjungit i Västerås på Festijazz, är hon väl känd runt om världen. Hon skulle passa bra tillsammans med Dalasinfoniettan. Hon äger scenen med sin värme, humor och mycket fin röst. Det vore underbart om Dalhalla antligen bokade in henne till Fyrverkeri konserten.

Nästa år blir det 25 år sedan Dalhalla hade sin premier konsert den 23 juli 1994. Vi får se vad Dalhalla har att bjuda på. De artister jag har skrivit om ovanför är alla bra artister som passar bra i Dalhallas miljö. Man kommer att njuta framför allt med Laura Fygi!

Men, Jag blir glad oavsett hur programmet blir för sommaren 2019. Man får tar emot de möjligheter som finns när det gäller att boka in världs artister. Jag bara har en önskan: Att programmet innehåller en Jazz konsert och att programmet blir bredare i musik former.

Andreas Ulanowsky