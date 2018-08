Insändare: Vill ni ha några undersköterskor kvar i Ludvika kommun är de dags att agera nu!

Dags att vakna Ludvikas politiker!

Jag är undersköterska och har jobbat för Ludvika kommun i 11 år, men som det är nu är jag beredd att säga upp mig vilken dag som helst!

Vi undersköterskor går på knäna och allra helst under sommaren. Det finns inga vikarier att få tag på så vi blir utbeordrade utöver vår ordinarie arbetstid. De svenska språkkunskaper hos de vikarier vi väl får är under all kritik. Duktiga utbildade usk:or får sluta efter som de inte har körkort.

Arbetsbelastningen ökar på oss ordinarie personal. Vill ni ha några undersköterskor kvar i Ludvika kommun är de dags att agera NU!

Trött undersköterska