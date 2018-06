Göran Greider: “Gud har trots allt blivit mer och mer vänster”. Om församlingen i Ludvika som nu backar rakt in i sakristian.

Svenska kyrkan i Ludvika backar nu rakt in i sakristan. För en tid sedan gick församlingen ut med att de skulle intervjua förstanamnen på alla partier som ställer upp i valet – inklusive, hör och häpna, den ledande nazisten i Nordiska Motståndsrörelsen. Denne man smugglade ju in i fullmäktige via SD:s valsedlar. Kyrkans argument var att nazisterna ”är en del av samhället i Ludvika” och därför borde vara med i deras serie ”kyrksnack”.

Men kyrkan möttes av ett ramaskri: Ska ni släppa in och sprida en nazistisk propagandamakare i kyrkans kanaler? Själv blev jag först inte ens arg, bara så fullständigt förbluffad att jag först trodde det var någon sorts fake news.

Nu har reaktionerna fått kyrkan att backa, tack och lov. Nordiska motståndsrörelsen befolkas av tungt kriminellt belastade personer och medlemmar har också stått åtalade för terrorbrott. I Ludvika har rörelsen skapat stor oro bland människor med judisk börd och bland muslimer. Det är smått ofattbart att kyrkan ens kom på tanken att bjuda in organisationens företrädare, särskilt med tanke på att det bara var en månad sedan tusentals människor visade sin avsky på 1 maj för Nordiska motståndsrörelsen.

Svenska kyrkan – jag är, för att ta till en i sammanhanget lite galen formulering, ett fan av den. Jag vet att det runt om i detta land bedrivs viktig diakoni och att kyrkorummet för otaliga människor är en fridsplats. Jag brukar reta en del gammelkristna med att säga att Gud startade långt ut på högerkanten men att Hen med tiden blivit alltmer vänster…

Häromdagen råkade jag promenera förbi Grangärde kyrka när skolavslutningen pågick: Så mycket folk! Vad vackert det var! Sommargrönskan bäddade in religionen.

Kyrkan ska vara en plats dit alla ska kunna gå, för den delen även nazister. Men Svenska kyrkan måste ha ett grundläggande budskap till alla människor: Fred, rättvisa, tröst, ljus. Det är i första hand existentiellt. Men budskapet har också politiska övertoner: Där proklameras alla människors lika värde.

Att kyrkan skulle intervjua en ledande nazist strider mot allt vad kyrkan måste stå för. Vi lever i tider där judiska församlingar läggs ner på grund av hot och där moskéer utsätts för svåra trakasserier.

Kyrkan i Ludvika gör rätt som nu backar. Men den får aldrig backa från sitt grundbudskap.