Göran Greider: Hanna Belings skulpturer ser på oss!

Det är något chockerande över skulpturer – vad de än föreställer. Materien i sig är död, ibland också tung om den består av t ex brons, och den är helt orörlig – objekten står där de ställts. Men när jag klev in i lokalen i torsdags och såg Hanna Belings huvuden – dottern Stina där borta var det första jag såg - kändes det direkt att jag stod inför något livs levande.

Så är det inte riktigt när man går på en utställning där det hänger vanliga tavlor. Då kikar man snarare in i något levande. När det gäller skulpturer kliver istället något levande fram, rakt emot oss.

Tre dimensioner istället för två. Det är otroligt vad en extra dimension kan göra. Man kan gå runt en skulptur och titta på den från andra hållet. Det där kan nog nästan vara en kuslig känsla för en och annan. Levande varelser i galleriet! Man undrar vad de tar sig för när vi gått! Samlas de allihop här i mitten för att prata om oss som var här?

Jag skulle tro att Hanna Belings verk hör till dem som är allra mest bekanta för svenska folket, utan att de alltid känner till hennes namn. Tusentals och åter tusentals människor har kommit gående nerför Nybrogatan i Stockholm och gått runt hörnet till Kungliga Dramatiska teatern – och där står plötsligt Margaretha Krook. Död men ytterst levande. Man kan röra vid henne och känna värmen. Jag har aldrig gjort det. Jag blir alltid perplex när jag möter Margaretha Krook på gatan.

Lika många har nog sett hennes porträtt av Astrid Lindgren i Vimmerby. Jag tror att Hanna Belings skulpturer med tiden kommer att fastna i det kollektiva medvetandet.

Det finns ett folkligt drag hos Hanna Beling. Jag frågade henne om hon var noga med porträttlikhet när hon gör sina skulpturer. Hon svarade: ”Ja, jag vill att det ska vara likt”.

Jag hajade till. Den attityden är för en hel del i konstetablissemanget en aning provokativ. Att säga detta enkla: Jag vill att det ska vara likt. Det är det som så kallat vanligt folk ofta säger till varandra med den mest oförställda beundran i rösten när de ser hur någon ritat av en människa och de känner igen människan: Men vad likt det är! Så säger farmor till det lilla barnbarnet när hon lyckats rita en teckning av farfar.

Vad betyder det egentligen? Tja, kanske att konstnären har ett realistisk ideal: Verkligheten ska avbildas så troget som möjligt, helst kopieras. Men jag menar att det egentligen betyder något annat: Att konstnären begår en kärlekshandling. Att med händerna forma varje litet anletsdrag rätt är en kärlekshandling.

Sedan kastar sig porträtten ändå ut i alla möjliga fantasivärldar som skiftar från betraktare till betraktare. Det räcker ju med att ett huvud är litet större än det verkliga för att det ska bli något främmande och nytt. Det räcker med att dottern Stina får en märklig hårfrisyr eller dottern Tora en huvudbonad från en annan tid – så blir det ändå något annat än kopiering av verkligheten.

Det finns några skulpturer härinne som befinner sig på gränsen mellan liv och död: Barnet som föddes för tidigt och knappt vägde någonting: själva förbindelselänken mellan det starka och det sköra.

Det här är en liten lokal, en gång en handelsbod. Men när jag gick runt här i torsdags tyckte jag lokalen var närapå enorm. De tre stora skulpturerna av olika huvuden bildar i sig en värld. Sedan har vi det för tidigt nyfödda barnet. Och så har vi också alla de här djuren. Också djuren är kärleksfullt och troget avbildade. Det är inga fantasidjur. Palmmården eller Galagoapan existerar. Hundarna och katterna finns, här bland oss.

Det verkliga är idag det fantastiska. Vi lever i en tid då fler arter än någonsin tidigare utrotas från jordens yta - det sjätte massutdöendets era, som biologerna säger. Palmmården därborta – den hålls fången för att producera världens dyraste kaffe. Upp till hundra dollar för en kopp exklusivt kaffe som kommer till genom att den fångna palmmården matas med kaffebönor och därefter tas avföringen om hand och ur de osmälta men processade kaffebönorna utvinns ett svindyrt gourmetkaffe.

Men se på Palmmårdens ansikte – den vet intet om detta.

Djuren tittar på oss, med hela sina ansikten. Ansikten är alltid ett slags kommunikationscentraler, både hos djur och människor. Stirrar man på dem övar man sig i empati med allt levande på jorden. Det finns humor i dem.

Det finns humor i alla skulpturer. Jag föreslog förresten att Hanna Beling skulle låta någon filma när hon släpper en silikonskulptur i golvet – den går nämligen inte i kras. Den studsar!

Själv har jag just nu svårt att titta just på de här djuren. Vår egen hund Stina ligger på djursjukhuset i Falun. Vi vet inte hur farligt sjuk hon är. Igår satt jag och min fru och stirrade in i ögonen på vår febersjuka hund. Det var som om jag ville minnas varje drag i Stinas ansikte – om det allra värsta skulle hända.

Jag tror att jag satt där och stirrade på vår Stina ungefär som Hanna Beling kärleksfullt betraktar ansikten på djur och människor när hon är i färd med att avbilda dem.

Kommentar: Hanna Belings verk ställs ut på Hjortnäs Handel Galleri t o m den 2 september. Texten är mitt invigningstal.