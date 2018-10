Göran Greider: Min mor och klimatet.

Finns det hopp? Jag läser den nya rapporten från FN:s klimatpanel och vet inte riktigt vad jag ska tro. Direkt när den släpptes fick den hård kritik för att den inte är tillräckligt alarmistisk och för att språket till och med slipats av för att inte störa de politiska makthavarna alltför mycket. Det rapporten visar är alla de enorma vinsterna – ekologiskt, socialt, ekonomiskt – som finns att göra om världen lyckas begränsa den globala temperaturhöjningen till endast 1,5 grader, istället för 2 grader.

Jag ser på henne: Hon är ett levande bevis på att ett rikt liv är möjligt fastän det inte haft några som helst konsumistiska förtecken: Ingen prylhets, inget ständigt resande (jag tror inte hon någonsin har flugit). Cykeln, en gammal blå Monark, var hennes farkost genom livet. I lite förvirrat tillstånd undrade hon plötsligt vem som stal den en gång, fast det nog var femton år sedan.

Problemet är att redan en höjning till 1,5 grader leder till svåra påfrestningar på ekosystem och mänskliga samhällen. Och ännu värre: Om den globala uppvärmningen ska stanna vid 1,5 grader krävs att utsläppen redan inom ett par års tid vänder brant nedåt. Ingenting i den politiska världen tyder på att någon sådan beredskap finns.

Klimatfrågan är den största fråga mänskligheten stått inför under hela sin historia på denna planet. Ändå ryms den inte inom det existerande realpolitiska tänkandet. Med Trump vid makten i USA och snart en ännu mer galen klimatförnekare som president i Brasilien (inga problem att hugga ner regnskogar!) ser det mesta mörkt ut. Och jag vet inte om Sverige i grunden är så mycket bättre: Räknar man in alla utsläpp vi är skyldiga till, även från importerade varor, hör vi till en av de värre klimatbovarna på planeten: 4,2 jordklot är vad vår livsstil kräver.

Vår livsstil? Nja. Det är framförallt de översta samhällsskikten i varje land, rikt som fattigt, som står för merparten av växthusgasutsläppen. Ökad social jämlikhet, som hugger av konsumtionsspiralen uppifrån – ja, städar trapporna uppifrån, så som man ska! - är nödvändigt för att på allvar motverka den globala uppvärmningen.

Framtiden är rödgrön, annars är den inte alls. Det är den simpla sanningen.

Men jag sitter och läser FN:s klimatrapport samtidigt som jag och mina bröder oroligt vankar fram och tillbaka till sjukhuset där vår 92-åriga mor ligger efter att ha ramlat i sin lägenhet. Det är en märklig känsla., Jag ser på henne där hon sitter och tar några tuggor av sjukhusmaten. Hon är 92 år. Hon kommer ur och är på något sätt kvar i en förkonsumistisk värld, uppväxt som hon är i en liten by på landet. Det ekologiska avtryck hon satt i världen under sin livstid är minimalt. Hon växte upp i fattigdom och levde sitt liv i självklar sparsamhet. Började arbeta vid 13 års ålder på konfektionsfabriken i Vingåker. Födde fem barn. Mycket sorg, men också mycket skratt under ett långt liv.

Jag känner hopp när jag ser på min mamma. Och jag tror att de flesta människor någonstans inom sig är beredda och redo för ett liv som är kompatibelt med biosfären. Problemet är överallt de riktigt rika, kapitalägarna och deras hantlangare inom politiken: De har makten. Och de missbrukar den.

