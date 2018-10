Göran Greider: Tomhet, mod och förundran under Nobelveckan

Jo, det kändes en smula tomt i torsdags när inget Nobelpris i litteratur delades ut. Visserligen är alla litterära priser godtyckliga och det finns inga objektiva måttstockar med vars hjälp vi kan avgöra om Joyce Carol Oates är en större författare än exempelvis poeten Adonis. Men Nobelpriset i litteratur har haft en viktig roll genom åren: Den har varje år lyft upp litteraturen till en världsnyhet, vilket i en tid när ytligheten tilltar i direkt proportion till global marknadifiering och lika global högerpopulism är livsnödvändigt. Den där torsdagen i oktober, vid ettiden när Akademiens dörrar öppnats, har, för alla litteraturintresserade, verkligen betytt något. Tomheten detta år känns nu faktiskt av.

Och kanske blir det lika tomt nästa år. Svenska Akademien har en lång väg att gå innan förtroendet är återställt. Jag tror att det bara kan ske om verksamheten reformeras i grunden.

Men Nobelveckan innebär också att naturvetenskapen i alla fall får sina femton minuter i rampljuset. Varje år ser jag med stor nyfikenhet fram mot vilka som får priserna i kemi, fysik och medicin. Allra roligast tycker jag det är när priserna går till någon typ av grundforskning som befinner sig på mycket stort avstånd – helst ljusår! - från all samhällsnytta: upptäckter av kosmisk bakgrundsstrålning eller teorier om vad som egentligen ägde rum under de första ögonblicken efter The Big Bang.

Jag tror att varje samhälle, för att mentalt fungera, behöver ett mått av förundran inför universums hemligheter. Denna förundran, under stjärnhimlen, eller inför den subatomära världens vardagsfrämmande lagar, speglar en djup drift inom människan: Blicken mot det okända.

I år fanns det dock både svindelkänsla och praktisk nytta i de upptäckter som belönades. Att använda sig av evolutionens egna ”metoder” i ett laboratorium för att framställa nya molekyler som kan användas medicinskt är fantastiskt. Darwin i ett provrör, hette det i rapporteringen: Forskarna gör på samma sätt som evolutionen själv gör, dvs testar och prövar slumpvis tills något fungerar. Och ibland blir det ren poesi av upptäckterna: Verktyg av ljus och partikeldressyr talades det om när forskare lyckats styra fotoner till att göra som vi vill, exempelvis skapa en pincett av ljus!

Och så har vi Nobels fredspris. Det är något annat. Det är laddat med politik på ett helt annat sätt. Och det är ofta förgängligt: När Aung San Suu Kuyi fick priset för några år sedan för sin livslånga kamp för demokrati i Burma kändes det självklart. Idag, efter att hon inte lyft ett finger för att stoppa fördrivandet och förföljandet av en hel folkgrupp i Burma– rohingyafolket - framstår det som en förhastad pinsamhet.

I år går priset till två djupt imponerande gestalter: Nadia Murad och Denis Mukwege. Ingen av dem är några politiska makthavare, utan helt enkelt förkämpar för mänskliga rättigheter. Denis Mukwege är läkare, gynekolog, verksam på ett sjukhus som han själv varit med och byggt upp i östra Kongo. Han har behandlat kvinnor som våldtagits under de våldsamma konflikterna i området. Sexuellt våld riktat mot kvinnor och till och med barn har varit vanligt i krig uder hela historien – och få saker är så upprörande.

Det är svårt att komma på någon mer förtjänt pristagare än Mukwege. Detsamma gäller Nadia Murad. Hon är en ung kvinna som tillhör det yazidiska folket i Mellanöstern och hon har en fruktansvärd historia att berätta: Hon kidnappades av Islamska staten och hölls som sexslav i flera år men lyckades till slut fly.

Tomhet, mod och förundran – Nobelveckan behåller sin fascination.