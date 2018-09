Krönika Örjan Fridner: Kristersson och ord om anständighet gällande hur regeringsbildning går till

I den situation som uppstått tar partiernas och dess kolportörer lätt chansen att söka dribbla bort korten. Det verkar som att själve statsministerkandidaten Ulf Kristersson tycks ha glömt bort de parlamentariska regler och lagar som tillämpas i Sverige.

Ett sätt som används är att visa att allianspartierna har flera mandat än S och MP det vill säga dagens regering. Man ”glömmer bort” att parlamentarismens grund är att en regering skall ha stöd av en majoritet i riksdagen, och en statsminister skall tolereras av en majoritet.

Bortglömt hos dessa kolportörer verkar exempelvis händelsen vara då Ola Ullsten (Folkpartiet, nu Liberalerna) blev statsminister i oktober 1978. Han fick då ja av 39 (FP), nej av 66 (M och VPK) samt 215 avstod (S och C). (30 var icke-närvarande).

Minnet är också kort vad gäller den nuvarande regeringens förmåga att ha lotsat åtta budgetar genom riksdagen. Ett kriterium som förre talmannen Per Westerberg (M) införde och som går under namnet Lex Westerberg. Klarar en alliansregering Kristersson av detta?

Ett annat sätt att blanda bort korten är att jämföra allianspartiernas storlek med S och mena att eftersom de är mycket större så skall de bilda regering. Invändningen mot det resonemanget är naturligtvis att S har 100 mandat mot alliansens största parti M, som har 70.

Kandidat Kristersson verkar istället att vilja räkna sittande regering mot en tänkt alliansregering. Invändningen mot detta är att regeringsunderlaget i en parlamentarism är det avgörande - och där har just nu de tre rödgröna partierna större antal mandat bakom sig.

Kandidat Kristersson påhittade tes - att det är bara mandat som motsvaras av de ingående regeringspartierna som räknas - passar bättre i Emils snickerboda än i ett seriöst samtal om regeringsbildning i Sverige.

Deras handlingssätt påminner tyvärr om en viss herr Trumps sätt att förhålla sig till fakta – man dribblar och ”over there” talar man till och med om ”alternative facts” (alternativa fakta).

När jag ser kolportörernas och Kristerssons arbetssätt hör jag onekligen Barack Obamas "When they go low, we go high” ringande i mina öron.

Oavsett hur detta slutar så hoppas jag att även Kristersson / alliansen hittar tillbaka till en anständighet som inte medvetet försöker vilseleda opinionen kring hur vår demokratiska process för regeringsbildande ser ut.

Örjan Fridner

