Krönika Sofie Eriksson: Bränner dom en flagga hissar vi tusen åter

Det är tisdag kväll i början av den där veckan när typ alla kommit tillbaka från semestern. Det regnar och folk har inte riktigt hunnit få fram höstkläderna.

Det är Ludvika. Bruksorten deluxe med allt vad det innebär. Ni vet den där tudelade inställningen vi har, vi som kommer från bruksorten.

Man är å ena sidan tacksam för en relativt stabil uppväxt, man visste vart man hade folk. Å andra sidan är det inte lika fränt som att komma från en större stad, där butikerna inte stänger ner hela tiden.

Å ena sidan stolt över bruksortens jävlaranamma, alla rediga människor som kämpar livet ur sig för att ungarna ska ha det bra där. Å andra sidan ett molande i kroppen som påminner om alla dom som det ändå inte gick särskilt bra för.

Bruksorterna. Folkhemmen som skulle bli verklighet. Drömmarna om allt som tillväxten och välfärden skulle ge människorna i industrins kugghjul. Och allt som hände sen.

Det är tisdag kväll och arbetarrörelsen samlar till manifestation för demokratin. 800 människor är på plats. Utrikesministern och försvarsministern deltar.

En romantiker får darrningar på stämbanden, wow, är det 1917? Är det historielektion nu? Nä. Det är 2018 och allt är på riktigt. Demokratin måste försvaras och det nu.

I Ludvika ställer nazisterna upp i kommunvalet med 8 namn. I Grängesberg har nazister bränt ner Spendrups prideflaggor. På tre platser i kommunen har nazisterna tillstånd av polisen att manifestera varje dag fram till valet.

I Ludvika marscherade nazisterna på arbetarrörelsens dag, första maj. I Ludvika saboterar nazisterna pride-tåg med tjutande sirener. I Ludvika har människor börjat undvika centrum på lördagar för då brukar nazisterna stå där.

I Ludvika bor och arbetar nazister som om dom vore vem som helst. Det är ju han som jobbar på den där firman, du vet. Så jävla farlig är han ju inte.

Men det är han visst. NMR är en organisation vars medlemmar mördar, misshandlar, förföljer, trakasserar och hotar andra människor. Deras ideologi förutsätter våld, tvång, diktatur och mord. Alla ska inte få finnas kvar.

Du kan väl skriva en lista med alla du känner som är antingen icke-arier, homosexuella, funktionshindrade, fackligt aktiva eller politiskt aktiva i ett demokratiskt parti. Sen kan du stryka över alla dom namnen.

När Peter Hultqvist säger till folkmassan i Ludvika att nazismen inte är någon ideologi utan ett brott mot mänskligheten är det ingen vanlig punchline från vilket tal som helst.

Det sägs i kontexten bruksort med lång tradition av arbetarrörelse, som idag blivit ett nazistfäste mot sin vilja. Det sägs framförallt i kontexten att förintelsen redan ägt rum en gång.

Margot Wallströms ord blev som ett mantra för hela kvällen – bränner dom en flagga hissar vi tusen åter. Det är mäktigt att 800 människor samlas i Ludvika

Vi vet vad nazismen är och alltid kommer bli om den tillåts äta sig in i samhällskroppen igen. Det finns en spricka i allt, säger folk, det är så ljuset tar sig in. Men det är också så mörkret tar sig in.

Margot Wallströms ord blev som ett mantra för hela kvällen – bränner dom en flagga hissar vi tusen åter. Det är mäktigt att 800 människor samlas i Ludvika en regnig tisdag när socialdemokratin manar till kamp för demokratin. Varje kotte krävs i skölden mot en stigande normalisering av fasans ideologi.

SSU:s förbundsordförande Philip Botström talade om ungdomens uppgift i att organisera sig, att delta i byggandet av det samhälle som vi älskar men nazisterna hatar.

Och nog är det insikternas drottning. Att vi inte bara ska säga nej, vi ska också skapa annat. Folkhemmen för alla kan ännu bli verklighet.

Sofie Eriksson

ledare@daladem.se