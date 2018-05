”Mangelrum och bokrum är en utmärkt kombination” Om Akademien och Frostenson.

Hej Göran! Läser din ”Knytblusblues” med både glädje och lite sorg – glädje över din förmåga att beskriva så målande men sorg över det du faktiskt beskriver.

Sen hände det en sak igår när jag manglade mina handdukar. Det råkar vara så att mangeln finns i mannens bokrum och jag gillar att mangla – att se linnet bli slätt och glänsa som silver är en fröjd. Mangelrum och bokrum är en utmärkt kombination - man hinner faktiskt läsa en hel del rader medan mangeln utför sitt monotona och lugnande arbete. Just igår fick jag ögonen på en vacker förstasida på en ganska tunn bok som låg i lyrikhyllan. När jag läser titeln ”Endura” och ser namnen på skaparna av boken, (som gavs ut 2002) blir jag extra intresserad: dikterna är skrivna av Katarina Frostenson och fotona tagna av Jean-Claude Arnault – han som numera benämns som ”kulturprofilen”.

Dikterna och bilderna är högstämda, dramatiska och vackra och vad jag förstår så är inspirationen hämtad från dalarna i Languedoc i Frankrike och från händelser från medeltidens mörka och blodiga era. I dikterna förekommer ord som katarer, renhet och rena, alla besläktade med ordet katarsis (rening eller rensning). En lite märklig känsla infinner sig när jag läser. Och naturligtvis tankar på mänskliga relationer och beteenden.

Bokens tema rör hemska historiska händelser, men ändå så kan jag inte låta bli att koppla tankarna till dagens miserabla och smutsiga turer kring Svenska Akademien och alla ”kringhändelser”.

Nog är det väl just rening eller rensning som måste till där, fast på helt andra grunder. Även om det faktiskt är trösterikt det du skriver - att det är systemet som kollapsar, inte människorna, så funderar jag ändå på hur männen i de här kretsarna är funtade och hur de tänker – eller snarare: tänker de överhuvudtaget? På hur man beter sig mot människor i ens närhet och i omvärlden? Eller tror de att de står över all moral, all respekt mot medmänniskor och vanlig ”hyfs”? Hur kan de umgås och leva med varandra?Samtidigt – en så vacker och utsökt bok……

Ӏr du den

som varar

Du vid sidan

den som driver mig att tala

tala tills allt stannar

Strupen domnar, tungan blånar – hör

den heta andedräkten. Håren

reser sig. Endura - jag finns

bara i den vind som blåser utåt

*

Hej igen! Erkänner min stora okunnighet om att Frostenson publicerat en ny diktsamling. Visste inte alls att nåt sånt skulle komma när jag hittade "Endura" häromdagen och skrev nedanstående rader. Men läste så recensionen i DD idag och måste liksom recensenten uttrycka en beundran över Frostensons styrka. Och inte vet jag - men nån slags släktskap mellan stroferna i "Det som sker" kanske kan spåras i strofen från "Endura"? Som sagt - jag är en mycket amatörmässig poesiläsare, men tycker mycket om Katarina Frostenson.

Annakari Berglund

Borlänge

Svar: Gillar verkligen tanken på att det är när du manglar som du läser poesi! Det är rätt tillfälle! Själv är jag inte lika förtjust i Frostensons dikter som du är, även om jag ibland läser dem. Det eländiga är att hon blivit så upphöjd av just det där litterära systemet, vilket jag tror att ingen författare mår bra av. Recensionerna av hennes böcker har i ett kvartssekel tid låtit ungefär likadant och lika hyllande hela tiden – det har blivit heliga texter.

Vad gäller Akademien: Jag har hela tiden trott på det som Sara Danius nu säger: Alla måste avgå för att en nystart ska bli möjlig.

Göran Greider