Robert Sundberg: Centerpartiet har nu sitt starkaste väljarstöd i Stockholm, där partiet vanligen har haft sitt lägsta stöd i landet

Finns geografiska skillnader i partiers väljarstöd? Ja, och de är ganska stabila över tid. Skillnader i stöd beror främst på att befolkningens sammansättning skiljer sig mellan olika områden. Avgörande faktorer rör inkomstnivå, ålder, utbildningsnivå.

Även om man tar hänsyn till skillnader gällande faktorer som rör väljarna finns en del som är svår att förklara. Det brukar hänföras till tradition, historik eller kultur.

Statistiska centralbyrån, SCB, kom med sin stora mätning av väljarnas partisympatier 5 juni. SCB hade en sammanställning rörande partiernas väljarstöd fördelat på åtta geografiska regioner. De utgörs oftast av några län (regioner eller landskap) vardera.

Mönster uppstod och även om de är kända för de som är intresserade av partiernas väljarstöd fanns det nyheter. En gällde Miljöpartiet, MP.

Språkrörens parti har länge haft starkast stöd i Stockholm och svagare stöd i andra landsändar. Men enligt SCB var nu Sydsverige, av SCB definierat som Skåne och Blekinge, starkast. MP fick i det området 5,3 procent.

Rikssiffran för MP var 4,3 procent. Stockholm (kommunen) är MPs näst starkaste område. Lägst stöd, 2,8 procent, har MP i de fyra nordligaste länen.

I debatten om SCBs mätning var fokus på Socialdemokraterna, S. Partiet fick ett lågt stöd på 28,3 procent, en minskning från 32,6 i november.

Stefan Löfvens parti har under sitt rikssnitt i fem av de åtta områdena. Sämst stöd fick S i Stockholms län (exklusive Stockholms kommun) med 21,3 procent. Näst sämst stöd hade S i västra Sverige, med Halland och Västra Götalands län.

Över sitt rikssnitt ligger S i de tre områden som utgörs av de 12 nordligaste länen, om man i definitionen räknar bort Stockholms län och lägger till Östergötland. Störst stöd har S i de fyra nordligaste länen, med 39,2 procent.

Moderaterna erhöll 22,6 procent. Ulf Kristerssons parti har högst stöd i Stockholms län (exklusive Stockholms kommun). Där fick M 31,5 procent. I näst starkaste området, Stockholms kommun, fick M 23,8 procent.

Lägst stöd har M i de fyra nordligaste länen, med 18,9 procent. Näst lägst stöd har M i de tre länen i Småland samt Gotland.

Tredje största partiet Sverigedemokraterna, SD, fick 18,5 procent. Jimmie Åkessons parti har starkast stöd i Småland med öarna, med 22,7 procent. Näst högst är stödet i Sydsverige, med 22,1 procent. Lägst stöd har SD i Stockholms kommun, med 10,3 procent. Näst lägst är SDs stöd dels i Stockholms län, dels i de fyra nordligaste länen, med 16,2 procent i båda.

Annie Lööfs parti har starkast stöd i Stockholms kommun: 10,1 procent. Det är sensationellt för nästan alltid har partiet haft sitt svagaste stöd i huvudstaden.

Centerpartiet, C, blev fjärde största parti, på 8,7 procent. Annie Lööfs parti har sitt starkaste stöd i Stockholms kommun: 10,1 procent. Det är sensationellt. Nästan alltid har partiet haft ett svagt stöd i huvudstaden. Det hade C i SCB i november, med 8,0 procent där. I valet 1998 var Stockholms kommun näst sämsta valkrets av 29 för C, med 1,7 procent.

Lööfs parti har nu (i SCB) sitt lägsta stöd, på 7,5 procent, i Östra Mellansverige: Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län

Vänsterpartiet blev femte största parti, på 7,4 procent. Jonas Sjöstedts parti var starkast i Stockholms kommun på 13,2 procent. Lägst var V-stödet i Sydsverige, på 4,5 procent.

Liberalerna, L, fick 4,4 procent. Jan Björklunds parti var starkast i Stockholms län på 7,5 procent. Lägst stöd hade L i de fyra nordligaste länen, på 1,4 procent.

Kristdemokraterna, KD, hade 2,9 procent. Högst stöd hade partiet i Småland med öarna på 4,5 procent. Lägsta noteringen hade Ebba Busch Thors parti i Sydsverige: 1,5 procent.

LÄS ÄVEN: Robert Sundberg: S kan få tillbaka väljare eftersom de som förlorats senaste halvåret främst gått till gruppen "vet ej" och inte till andra partier