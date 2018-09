Robert Sundberg: Fortsätt med rödmyllan

I Finland kallas regeringar mellan S och C för rödmylleregeringar. Säter har under den gångna mandatperioden haft ett "rödmyllestyre" mellan S och C. I valet har det nu utvärderats.

S, lett sedan något år av kommunalrådet Mats Nilsson sedan han efterträdde Abbe Ronsten, minskar. Det sker från drygt 41 procent till drygt 32. Det är ett stort tapp, men fortfarande över riksnivån för S i Sverige. 12 mandat landar S på, efter att ha förlorat två.

Styrespartnern C, med kommunalrådet Hans Johansson, ökar med fyra procentenheter till 22 procent. Mandatmässigt blir det en ökning med två till totalt åtta.

Koalitionen mellan S och C har därmed fortsatt majoritet. Så är det om än med förflyttad tyngdpunkt åt C-hållet, det vill säga "mylle"-hållet. Och fortfarande med S som fortsatt störst, ja tio procentenheter större än den myllegröna styrespartnern.

Om koalitionen fortsätter är kanske upp till C att avgöra. Oppositionen, ledd av kommunalrådskandidaten Caroline Willfox (M) har långt till att skrapa ihop en majoritet. Hennes parti ökar visserligen med fyra procentenheter till 18 procent. Och det ger sex mandat, vilket är en ökning med ett mandat.

KD ökar med 1,6 procentenhet till nästan fyra procent, men har oförändrat ett mandat.

L minskar, till 3,6 procent, och tappar därmed till bara ett mandat.

En konstellation med partierna M, KD och SD får 11 mandat. Detta i den mån SD, med bland annat Jenny Nordahl som en som är på partiets oförändrat fyra mandat, kan räknas som underlag.

C har lättast att få genomslag för sin politik i nuvarande tvåpartistyre ihop med S, särskilt när nu C stärkts och S försvagats.

Med L-mandatet blir det 12. De partierna har visst ofta röstat ganska lika de gångna åren.

Om C skulle gå över till den M-ledda högersidan så skulle det för de två partierna, KD och L, bli 16 mandat (fyra “allianspartierna”), vilket är ett par mandat ifrån att nå majoritet.

C har lättast att få genomslag för sin politik i nuvarande tvåpartistyre ihop med S, särskilt när nu C stärkts och S försvagats. Ihop med M och ett antal andra partier i ett "högerblock" skulle C dels bli ett parti bland minst fyra andra, dels ändå inte få majoritet men tvingas förhålla sig till SD.

Alternativet är att ett styre med C och M och några små partier till ändå måste förhandla med S. I så fall kan ju C och Hans Johansson lika gärna fortsätta i det nuvarande “rödmylle”-styret och göra det på egen hand.