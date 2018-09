Robert Sundberg: Fortsatt S+C+V är rimligast som nygammalt styre i Hedemora

Gångna mandatperioden var det styre över blockgränsen med S, C och V. Ulf Hansson var kommunalråd för största partiet S merparten av perioden. I slutet tog Ola Gilén (S) över posten. Styret hade 23 mandat av 41 i fullmäktige.

Valet blev ett bakslag för styret. S tappade stöd, med drygt två procentenheter till 28,7 procent. Det gav ett mandats tapp, till 12.

C, med Christina Lundgren som listetta, tappade en tiondels procentenhet. Det ledde ändå till en förlust med ett mandat, till 6. V tappade tre tiondels procentenhet, vilket gav ett mandat mindre, till totalt två. Så såg det ut på valnatten.

Möjligen kan C vinna ett mandat tillbaka då röstningen är klar. Några dagar efter valdagen såg C ut att sakna sju röster för att få behålla sitt mandat. I så fall behåller styret sin majoritet på 21 mandat

Valet blev en framgång för två partier i oppositionen, Kommunlistan (KL) och SD. SD har gått fram tre procentenheter till 13. Det gav preliminärt 6 mandat. Men SD kan hamna på 5, eftersom det är ett SD-mandat som kan gå till C. SD har för övrigt bara kandidater till att fylla fem mandat.

KL (före detta Långshyttepartiet), ökade två procentenheter till 12 procent. Det ger ett mandat till, sammanlagt fem. KL har sitt starkaste stöd i kommunens utkanter, i Långshyttan, Garpenberg, Husby och Vikmanshyttan.

Det blev ett minskat stöd för KL i främsta fästet Långshyttan, från 56 procent till 47, även om partiet fortfarande har sitt största stöd där.

Ökat stöd har KL fått i Garpenberg, Husby och Vikmanshyttan. I först nämnda orten från drygt sex procent till drygt tolv. I Husby ökade KL från 12 procent till 20. I Vikmanshyttan, som fått ändrad indelning och inte kan jämföras med förra valet, har KL fått elva procent. SD har även ökat i Hedemoras fyra centralare valkretsar, men till en lägre nivå, 5-6 procent.

SD har ökat, eller fått högt stöd över sitt kommunsnitt på 13 procent, i samma kommundelar som Kommunlistan har gått bra i.

I Långshyttan ökade SD från 8 procent till 14. I Garpenberg från 12 procent till 17. I Husby från 6 procent till 10. I Vikmanshyttan fick SD 18 procent. SD har ökat, eller fått högt stöd över sitt kommunsnitt på 13 procent, i samma kommundelar som KL gått bra i.

Listettan för KL är Allan Mattsson. Hans parti har med namnbytet breddat fokus till mer än Långshyttan och mer blivit ett parti för (utkanten i) hela kommunen.

M, med Lennart Mångs som listetta, stod stilla i valet på 17 procent och sju mandat.

L och MP minskade, men klarade sig (preliminärt i MPs fall) kvar i fullmäktige med drygt två procent och ett mandat vardera. För MP var det ett tapp från två mandat och mer än en halvering i röster. KD ökade till tre procent och står still på ett mandat

S och C, med 20 mandat om C får de sju rösterna som ger ett mandat till, är basen i ett fortsatt styre. Andra alternativ är mindre troliga. De traditionella borgerliga partierna summerar till 16 mandat (om C får sju mandat). Med KL blir det 21, en majoritet.

Med i stället för KL SD (troligen fem mandat) skulle det teoretiskt bli 21.

De tre rödgröna partierna har 15 mandat (om MP behåller sitt). Med KL blir det 20, ett mandat för lite för majoritet.