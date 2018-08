Robert Sundberg: Låtlista inför valet

En pedagogisk låtlista kan ge politisk vägledning så här tre veckor före valdagen.

För att begränsa urvalet nöjer vi oss med låtar av Abba och Beatles.

Det går att ge partier eller politiker belysande låtar.

Vi kan börja med Liberalerna. Vad är mer passande än When I kissed the Teacher?

Partiet har ju skolan i centrum för mycket i sin politik och en partiledare som varit skolminister.

Högre lön för lärare, och assistenter som avlastar dem, föreslås ju av L. Och andelen L-väljare är hög bland lärare.

Om det var flumskola redan 1976 då låten, med videon med Magnus Härenstam som magister, kom är oklart.

Det var dock ovanligt att en elev pussade läraren. Tur att betyg i ordning och uppförande avskaffats.

Miljöpartiet? Varför inte Summer Night City apropå den varma sommaren?

Och än hellre Here comes the Sun, som i tider av torka och skogsbränder inte har entydigt positiv betydelse.

Åt Sverigedemokraterna passar Ring, ring. För partiet hoppas om en månad att Ulf Kristersson ringer och vill förhandla om innehållet i hans nya regerings politik.

The Winner Takes It All passar ju inte på SD, som trots troligen en väljarframgång inte ser ut att få makt i en regering.

Många i Vänsterpartiet hade gillat Revolution.

Men om man ser till hur det gick efter förra valet då V-ledaren mötte Stefan Löfven för att höra om det gick att få sitta med i en regering så passar Hello, Goodbye bättre.

When I'm Sixty-four passar åt Kristdemokraterna. Fast partiet och dess ledare bör reda ut om det var när KD regerade eller de senaste fyra åren som det försvann mest platser inom äldrevården.

Money, Money, Money kan alla borgerliga partier, och Sverigedemokraterna, dela på. De vill ju ha skattesänkningar, ofta mest till de som tjänar mest.

Dancing Queen får Annie Lööf, Ebba Busch Thor och Isabella Lövin dela på. Lööf kan bli valets drottning med en väljarframgång. De två andra kan se sig som valdrottning om de klarar riksdagens spärr.

På motsvarande sätt får väl Löfven och hans S och Ulf Kristersson och hans M dela på Waterloo. Båda ser ju ut att gå mot väljarnederlag, även om en av dem till slut får vara statsminister.

I Ulf Kristerssons fall kan det bli möjligt With a little Help from my Friends. Oklart dock om alla övriga allianspartier ingår i ”Friends” och om Sverigedemokraterna gör det.

S och Löfven får lyssna på Yesterday, apropå att väljarstödet var högre förr, liksom sannolikheten för S att vara i regeringsställning.

Ska man lyssna på socialdemokratins belackare gällande partiets utsikter i valet kan S.O.S behöva spelas.

Några politiker bör uppmärksammas. Försvarsminister Peter Hultqvist har ju högt förtroende och har ansvar för militären med dess marina enhet så Yellow Submarine passar åt honom.

Om man ser på Gudrun Schyman och Feministiskt initiativ dyker Take A Chance On Me upp. En röst på Fi är ju en chanstagning eftersom partiet inte ser ut att ta sig in i riksdagen.

Does Your Mother Know? Något för Nordiska Motståndsrörelsen.

För statsvetare, kommentatorer och ledarskribenter lämpar sig Knowing Me, Knowing You.