Robert Sundberg: Ledarredaktörer på studiebesök möter verkligheten i en gruva

Bilfärden från Falun sker en solig majdag. I Stora Skedvi stannar jag på en parkering för telefonsamtal med chefredaktör Göran Greider om opinionssiffrorna. De är dåliga för Socialdemokraterna, 24 procent, och höga för Sverigedemokraterna, 20 procent. Vi diskuterar orsakerna till det. Miljöpartiet, som har kongress nu, noterar fyra procent.

Det är ofta ensamt att skriva ledarartiklar. Många ledarredaktörer är enmansredaktörer. I de fall de är två går de många dagar om lott och arbetar då ensamma.

Den mediekoncern Dala-Demokraten tillhör, Mittmedia, har många som jobbar på dess ledaravdelningar, runt 20. Det är delvis olika politisk kulör på ledarskribenterna. Men en del saker är gemensamma som teknik för publicering och sidredigering. Det är därmed en poäng att koncernens ledarskrivare möts. Ett sådant möte ska jag till.

*

Jag plockar upp kollegor vid järnvägsstationen i Krylbo för lunch vid konferensstället Dalagård utanför Fors. Sedan är det studiebesök vid gruvan i Garpenberg. Gruvbolaget Boliden driver den. Eller New Boliden, som det står på arbetskläderna.

Gruppen av ledarskribenter förses med hjälmar, stövlar, overaller och gula reflexvästar. Vi är 14, utöver två guider, på nedstigningen till 1 054 meter under markytan.

Det är krångligt att komma åt anteckningsmaterial innanför overallen, så jag litar till minnet om ett antal faktauppgifter. 440 arbetar vid anläggningen, med gruvbrytning och anrikning. Det är en ökning på några få år.

Det bryts främst zink. Andra malmer erhålls också, som bly och silver. Siffrorna runt gruvbrytningen är många. Vi får se ett kontrollrum där arbetare med joysticks vid dataskärmar kör fjärrstyrda maskiner, som lastar eller borrar.

En talesperson för (New) Boliden uppger att de vill vara en god granne. De går in för att ha ett bra miljöarbete och sträva efter att gå över till eldriven produktion, bort från den dieseldrift (med bra avgasrening nu) som ännu dominerar. Gruvindustrin i Boliden i Garpenberg producerar mer än någonsin per år.

*

I höst är det riksdagsval (och kommunalval) och efter det följer val i riksdagen av talman och val av statsminister.

Statsvetaren, riksdagsledamoten och den tidigare talmannen Björn von Sydow (S) föreläser för oss om de konstitutionella reglerna som kommer att användas efter valet. Och vi har workshop och försöker agera talmän och få fram statsministerkandidat som kan tolereras av riksdagen.

*

En av de som driver Dalagård, Leif Öster, nämner för mig att han tycker att regeringen inte lyckats synliggöra de förbättringar som trots allt skett på besöksnäringens område under senare tid.

Det är ju i personalintensiva tjänstenäringar som besöksnäringen som många nya jobb kan komma, tänker jag. Industrin, som den i Garpenbergs gruva kan ge en del jobb, och stora inkomster, men där rationaliseras också med ny teknik.

*

Det går uppenbarligen bra i den socialdemokratiskt ledda regeringens Sverige: (bas-)industri, besöksnäring i tjänstesektor, (väg-)byggnation, visar synliga exempel på det.

Jag skjutsar ledarskrivarkollegor till tågstationen. Sedan bär min färd till Falun. Mellan Säter och Borlänge pågår vägarbeten.

Ändå går det dåligt för regeringspartierna, enligt mätinstitutens statistik. Jag tänker på det då jag parkerar bilen och går till redaktionen för att skriva denna text.