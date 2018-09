Robert Sundberg: Störst i en koalition blir alltid statsminister utom en gång: Thorbjörn Fälldin (C) 1979

Det har riktats kritik mot Socialdemokraterna från Centerpartiet, med Annie Lööf i spetsen, om att S alltid vill ha statsministerposten om det varit eller ska bli koalitionsregeringar. S har ju drivit att det största partiet i en koalition där flera partier ingår ska vara det parti som får den posten.

I de fall som S regerat i koalition de senaste 101 åren har partiet haft posten som statsminister alltid utom en gång. Det var just för 101 år sedan, efter valet 1917.

Partiet, lett av Hjalmar Branting, fick då 31,1 procent och var större än det parti som man bildade regering ihop med, Liberalerna. De fick 27,6 procent i det valet. I mandat i andra kammaren fick S 86 och L 62. Ändå blev Liberalernas Nils Edén statsminister. Flera faktorer bidrog till det. En var att L gick framåt i valet, med 0,7 procentenhet och fem mandat. S minskade i valet, med 5,3 procentenheter och ett mandat.

Under 20- och 30-talen rådde en valvindsprincip, där det parti som gick (mest) framåt bildade regering eller tillsatte statsminister. Den principen var antagligen på väg att utvecklas redan 1917, för i valet några år senare tillämpades den. Denna princip försvann sedan.

Exempelvis regerande S har minskat i flera val, bland annat 1970, 1973, 1985, 1988, 1998 och ändå fortsatt regera. Och flera gånger har ett (oppositions-)parti haft en stor väljarframgång, men ändå inte fått regera. Några exempel är Folkpartiet (nu Liberalerna) 1948, 1985 och 2002, Centerpartiet 1970 och 1973, Högerpartiet / Moderaterna 1958 och 1982 och Kristdemokraterna 1998.

Det var två kammare i riksdagen 1917. Även om den andra var viktigast fanns trots allt den första. Den sattes samman utifrån läget i landstingsvalen och hade en fördröjning i sin sammansättning på ett antal år. Efter landstingsvalet 1916 hade S 16 platser där och Liberalerna 44. Högern hade majoritet med 90 av de 150 platserna.

Ibland hade de båda kammarna gemensamma omröstningar. Det fanns alltså fog för att räkna mandaten i hela riksdagen, båda dess kammare. Och gör man det hade S 102 mandat och Liberalerna 106. Räknar man så var alltså Liberalerna, som fick statsministerposten, det större av de två regeringspartierna.

De tre andra koalitionsregeringarna som S suttit i var S det tydligt största partiet. I två av dem, den ena 1936 till 1939 och den andra 1951 till 1957, var S på cirka 45 procent av rösterna tre till fyra gånger större än det mindre partiet, Bondeförbundet / Centerpartiet. Och i den andra, samlingsregeringen med de tre borgerliga partierna 1939 till 1945, var S redan från början större än de andra tre partierna tillsammans i väljarstöd och mandat i andra kammaren. Det förhållandet stärktes i valen 1940 och 1944.

Därmed kommer vi till de borgerliga regeringarna. De som var på 1920- och 30-talen var enpartiregeringar, även om det i Liberalernas och De Frisinnades fall formellt var en koalition. De regeringarnas storlek varierade mellan cirka 15 procent till cirka 30 procent av väljarna och mandaten i andra kammaren.

I samtliga fall, utom Bondeförbundets regering drygt tre månader sommaren 1936, stödde sig dessa regeringar främst på de övriga borgerliga partierna i riksdagen. I de tre borgerliga koalitionerna som tillträtt efter valen 1976, 1991 och 2006 har det största partiet erhållit statsministerposten. Bara i det sistnämnda fallet av de tre har dock det partiet varit större än de övriga partierna tillsammans i koalitionen, vilket var fallet också då den borgerliga regeringen omvaldes i valet 2010.

Endast i ett fall i Sverige de senaste 101 åren har en regering haft en statsminister som inte varit från koalitionens största parti. Det var efter valet 1979. De då tre borgerliga partierna i riksdagen fick majoritet med bara ett mandats marginal mot vänsterblockets två partier.

Av de då tre borgerliga partierna var M störst, efter att ha fått 20,3 procent. Det var en ökning från 15,6 procent i valet 1976. Centerpartiet erhöll 18,1 procent, efter att ha minskat från 24,1 procent i föregående val. Ändå blev Centerpartiets ledare ny statsminister. Både partiets storlek och valvindsprincipen från 1920- och 30-talen borde ha talat för att statsministern kom från det största partiet i det block som hade majoritet i riksdagen 1979, vilket var Moderaterna. Så blev det emellertid inte.

Det berodde på andra faktorer, som rör både personlighet, erfarenhet och förhandling. Moderatledaren Gösta Bohman trädde tillbaka, trots att han ledde det största borgerliga partiet. Han lät Centerpartiets ledare bli statsminister.

Det gjorde han av flera skäl, som att Fälldin hade två års erfarenhet av ämbetet och att samarbetet med Fälldin fungerat ganska bra för Moderaterna de två år de satt tillsammans i regeringen. Kanske spelade det in att Bohman visste med sig att Fälldin hade en mer lämplig personlighet, med sådant som tålamod och lyhördhet, än han själv för att leda en regering med flera partier.

Det tredje partiet i den nya koalitionsregeringen 1979 var Folkpartiet, nu Liberalerna, som fått 10,6 procent i valet mot 11,1 procent i föregående val. Partiet hade regerat ensamma året innan valet 1979. Och ett tag i början av det året var partiet största borgerliga parti i mätningarna, men hade sedan minskat under halvåret fram till valet.

Innan vi lämnar de svenska exemplen är det värt att påminna om att det väldigt ofta har varit att det största partiet i valet, och därmed i riksdagen, inte fått bilda regering och därmed erhållit statsministerposten. Så har det varit åtskilliga gånger för Socialdemokraterna. Vi kan räkna upp de gångerna bakåt i tiden: efter valet 2010, valet 2006, valet 1991, valet 1979, valet 1976 och valet 1928.

Det visar att om exempelvis Sverigedemokraterna skulle bli det största partiet, rent av riktigt stort som Socialdemokraterna varit många gånger, så betyder det inte att det partiet kan räkna med att få regera eller att dess partiledare kan bli statsminister.

En regeringsbildare ska tolereras av riksdagen, i meningen att inte en majoritet röstar emot denne. Och så länge som partier som inte vill att Sverigedemokraternas partiledare bildar regering är i majoritet i riksdagen kommer denne inte heller att kunna göra det.

Att statsministerposten regelmässigt går till det största partiet om det är en koalition av partier som bildar regering, som det varit i Sverige i samtliga fall i över 100 år utom en gång, är det även i andra länder. I Finland är det vanligen koalitioner av partier som regerar och ofta innehåller de många partier, mellan tre och sex stycken.

Även i Finland besätter det största partiet i den koalition som bildar regering statsministerposten. Det går att räkna upp ett antal fall bakåt i tiden från nutid.

Dagens regering består av Centerpartiet, Samlingspartiet (motsvarar Moderaterna) och Sannfinländarna (ett parti som motsvarar Sverigedemokraterna, men som sedan en tid består av en del av det partiet var då det röstades i senaste valet). Centerpartiet är största parti, med 21,1 procent i valet 2015. De andra två partierna fick i det valet 18,2 respektive 17,7 procent. Det största partiets ledare, Centerpartiets Juha Sipilä, är statsminister.

I regeringen före den, som trädde till efter valet 2011, var det från början sex partier. De två största var Samlingspartiet på 20,4 procent och Socialdemokraterna på 19,1. Det var Samlingspartiet som fick statsministerposten.

Att observera är att i den regeringen satt även motsvarigheten till Vänsterpartiet med i samma regering som de finska Moderaterna. Att Vänsterpartiet (har hetat olika saker genom åren) regerat har förekommit flera gånger under efterkrigstiden. Och det har partiet gjort inte bara med Socialdemokraterna utan även med borgerliga partier.

De andra partierna i regeringen från början efter valet 2011 var Svenska Folkpartiet (ungefär Liberalerna i Sverige), De Gröna (ungefär Miljöpartiet) och Kristdemokraterna. Några av de partierna lämnade den regeringen under mandatperioden, men inte de två största partierna.

Ett tredje exempel från Finland visar att även när de största partierna i en (tänkt) regering är jämnstora så är det så att det större partiet erhåller statsministerposten. Så var fallet efter valet 2007 då Centerpartiet med 23,1 procent fick 51 mandat och Samlingspartiet med 22,3 procent fick 50 mandat. Trots att Centerpartiet minskade, med 1,6 procentenhet eller fyra mandat, och Samlingspartiet ökade, med 3,7 procentenhet eller tio mandat, så fick Centerpartiet statsministerposten.

I Finland är det uppenbart att det är det största partiet som erhåller statsministerposten i de regeringar som bildas, även om det bara är så lite som ett mandat som skiljer till näst största parti och flera andra partier ingår i regeringen.

Så är även fallet i Norge. Efter de två senaste valen, 2013 och 2017, har det bildats tvåpartiregeringar med Höyre (motsvarar Moderaterna) som det större partiet (på cirka 26 procent) och Fremskrittspartiet (motsvarar ungefär Sverigedemokraterna) som det mindre partiet på cirka 16 procent.

De två regeringspartierna har haft budgetsamarbete med två mera mittenliggande borgerliga partier, Kristelig Folkeparti (ungefär Kristdemokraterna) och Venstre (ungefär Liberalerna) på drygt fem procent vardera. En kort tid efter valet 2017 gick det senare partiet in i regeringen som därmed kom att bestå av tre partier. Det största partiets ledare, Erna Solberg, har hela tiden varit statsminister.

Före henne ledde socialdemokraten Jens Stoltenberg en regering i åtta år. Den bestod av hans eget parti Arbeiderpartiet, Socialistisk Venstre (ungefär Vänsterpartiet) och Senterpartiet (ungefär Centerpartiet). Stoltenbergs parti var klart störst av de tre partierna på mellan 33 och 36 procent. De andra två hade mellan sex och nio procent vardera.

Ja, det går att räkna upp många exempel från andra länder där också posten som regeringschef går till det största partiet i en koalition, men dessa från Finland och Norge får räcka här.

Poängen i denna text är att om Socialdemokraterna i Sverige skulle regera med flera eller alla allianspartier skulle naturligtvis S erhålla statsministerposten. Och det borde S få göra även om de borgerliga partierna är större, som exempelvis efter valet 2014. Då fick S 31,0 procent och de fyra allianspartierna 39,4.

Om de fem partierna hade bildat koalition skulle S ha haft statsministerposten eftersom S var det största partiet. Så har det varit förr i Sverige och så har det varit i andra länder, med Finland som tydligt exempel.

De borgerliga partierna har själva en sådan logik. I valet 1991 var Moderaterna visserligen störst i det borgerliga blocket, med 21,9 procent av rösterna. Men de andra tre borgerliga partierna hade tillsammans 24,7 procent. De hade kunnat ihärda i att ledaren för det största partiet av grupperingen Folkpartiet (som Liberalerna hette då), Centerpartiet och Kristdemokraterna erhöll statsministerposten, alltså Bengt Westerberg (FP/L). Det gjorde de inte. I stället blev moderatledaren Carl Bildt statsminister.

Westerberg hade för övrigt haft lättare än Bildt att förhandla över blockgränsen med Socialdemokraterna, och dess partiledare då Ingvar Carlsson, eftersom den borgerliga regeringen inte hade majoritet i riksdagen utan bara 171 mandat, vilket var fyra mandat för lite för att nå majoritet.

De borgerliga partierna har dock rätt i en sak gällande statsministerposten. Det är att det inte är en uttalad och tydligt fastslagen regel att denne måste komma från det största partiet i en (tänkt) koalition. Men det är så pass vanligt att det nästan är en regel, eller praxis, att det är så. Och är det inte så, som i Sverige med de borgerliga partierna 1979, så måste det antagligen föreligga speciella skäl.

Och de är flera och från fallet 1979 kan man (åter) lista några av dem. 1. Det i valet stora partiet är ett som nyligen i förra valet var mindre och det näst största partiet, som erhåller statsministerposten, är ett som nyligen var större.

Så om det skulle bli en regering mellan S och flera andra partier varav några är borgerliga så är det ganska givet att S erhåller statsministerposten om S är största parti i den tilltänkta regeringskoalitionen.

2. Det finns personfaktorer som talar för en lösning där inte ledaren för det största partiet blir statsminister. Låt oss säga så här: om det näst största partiets ledare är en (i alla fall gentemot de tänkta andra koalitionspartierna) mer samarbetsinriktad, lyhörd och tålmodig person så kan den ha fördelar som underlättar för denne att bli statsminister. Så är det särskilt om det stora partiet, och dess ledare, i (tänkta) koalitionen saknar sådana personliga egenskaper.

3. Det kan finnas politiska fördelar utifrån de olika partiernas politik och position på sådant som vänsterhögerskalan och i övrigt om ett parti och dess ledare blir statsminister, även om det partiet inte är störst. För en borgerlig koalition kan det tänkas vara en fördel om statsministern kommer från ett parti som ligger mer i mitten än i en kant (till höger 1979). Det gäller särskilt om det allmänna samhällsklimatet är mer åt en kant (vänsterliggande än högerliggande 1979) politiskt sett.

Mycket eller nästan allt detta förelåg i slutet av 1970-talet då Thorbjörn Fälldin (C) blev statsminister igen, trots att han inte längre ledde det största borgerliga partiet.

Till hans fördel talade antagligen också att han hade två års erfarenhet av posten, i en regering med samma ingående partier som var aktuella att samregera igen. Och att det parti som avstod från att propsa på att få statsministerposten fann sig ha blivit bra bemött i sak och person under de två åren.

Så om det skulle bli en regering mellan S och flera andra partier varav några är borgerliga så är det ganska givet att S erhåller statsministerposten om S är största parti i den tilltänkta regeringskoalitionen. Endast om det föreligger en rad speciella omständigheter kan det bli fråga om något annat. Och det sker sällan, även om det händer ibland som 1979.

För övrigt kan man notera att om det blir vanligare med koalitionsregeringar med fler partier än två och som samlar runt hälften av mandaten i riksdagen så blir det antagligen vanligare med regeringskriser, där minst ett parti lämnar regeringen eller rent av hela regeringen avgår under en mandatperiod. Det kan också hända att något nytt parti kommer in i regeringen, eller ersätter ett annat parti, under mandatperioden.

Så är det i andra länder. Och så har det varit ibland i Sverige förr, som just med Fälldins regering efter valet 1979, vilken det största partiet Moderaterna lämnade i maj 1981 i en regeringskris. De två återstående partierna, Centerpartiet och Folkpartiet (nu Liberalerna) regerade vidare till valet drygt ett år senare. Och i den tvåpartiregeringen med knappt 30 procent av riksdagens mandat var statsminister Fälldins parti störst.