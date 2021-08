Öppet brev från artisterna – "Ingen grogrund, ingen återväxt"

Nu tas nya spadtag för graven av Faluns musikliv. I mer än tjugo års tid kunnat använda replokaler/studios på Valla ungdomens hus, gamla flickskolan Valhalla, en handfull fritidsgårdar, det fallfärdiga gula huset Varpgården vid Stora Coop samt på Arenan, på den tiden då verksamhet bedrevs där.

Studieförbunden i Falun har med stort engagemang hjälpt till att utrusta en del av lokalerna med utrustning så att så många som möjligt har kunnat prova på och utvecklas i sitt musicerande. Det har gjort att musiken från Falun har slagit igenom både lokalt, nationellt och internationellt.

Sakta men säkert har dessa lokaler avetablerats, tagits bort, byggts om eller sålts. Nu senast gamla flickskolan Valhalla. Kommunen sålde fastigheten till Regionen 2011, utan att skicka med någon form av besittningsskydd eller lösning för verksamheten som redan fanns i huset. År 2022 vill Regionen använda Valhalla till annan verksamhet och känner inget ansvar över att man kastar ut all musikverksamhet ur huset - eftersom man helt enkelt inte hade med det i avtalet från kommunen från start. Man kan då tänka sig att kommunen nu skulle ha en plan på hur man kompenserar Faluns musikliv med nya lokaler anpassade för musikverksamhet, men så verkar fallet inte vara.

LÄS MER: "En epok i Faluns kulturliv går i graven" – Musikerna ska ut sista augusti

Replokalerna i en stad är inte bara grogrunden för konstnärskap, utan även den plats där intresse för entreprenörskap och företagande föds. Musik är en del av kulturella och kreativa näringar, även känt som KKN. Benämningen är vida känd och betyder företag med kulturskapande eller kreativa processer som sin affärsidé eller som sin råvara. Det finns också många företag som bygger vidare på andras skapande, till exempel genom distribution och handel eller genom utveckling av digitala tjänster med kulturellt innehåll. Kulturella och kreativa näringar är en stor inkomstkälla.

Men, har vi ingen grogrund, ingen återväxt, ingen infrastruktur, ingen kommun som är intresserad av det kulturella livet som behöver utvecklas och växa så kan man inte heller njuta av framgång och segrar när det yttersta toppskiktet lyckas.

I ett slitet källarutrymme under Kristine Gymnasiet började Henrik Jonback under 80-talet sitt musicerande tillsammans med trummisen Niklas Hilleskär. Där övade han på skriva låtar med sitt nystartade hårdrocksband vilket några år senare lett till att hans namn står med bland låtskrivarna till Britney Spears, Madonna, Kylie Minogue och Dolly Parton. Niklas gick vidare till att bli en av Sveriges mest anlitade frilansmusiker inom slagverk. 1999 bildades en grupp i en annan replokal i Falun. Den gruppen heter Sabaton och räknas de senaste åren som ett av världens största metal-band. De turnerar under 2021 i USA tillsammans med Judas Priest och har i Mars 2022 en egen konsert på Avicii Arena i Stockholm.

Sky High, Good Harvest, Peter Carlsson, P-Floyd, John Lindberg Trio, Bolaget, Brothers Of Metal och Twilight Force är några exempel på andra artister från Falun som haft stora framgångar både i Sverige och internationellt under många år. Alla dessa började i en lokal. Alla dessa är konstnärer och företagare. Sen följer många till, både band, musiker, låtskrivare, tekniker, distributörer etcetera. Sabaton är en historia för sig själv med sin enorma framgång och ambassadörskap för Falun. De ser dessutom till att de turistekonomiska vinsterna för staden höjs under en helg i augusti när deras egna festival, med massor av olika nationaliteter besöker staden. De ser till att de nyare banden får chans att vara med på festivalen och de ser till att utbilda festivalarbetare och scenarbetare varenda år.

Det som Sabaton har gjort för Falun går inte att mäta i pengar. Vad hade hänt om inte Sabaton hade haft en replokal, lokala förebilder, studieförbund och en stark drivkraft?

Borlänge kommun kan ses som ett gott exempel på hur man främjar en levande och utvecklande musikverksamhet för alla åldrar och nivåer. Där man tar ansvar för populärmusiken (vilket innefattar alla genres som inte är konstmusik) på ett helt annat sätt. Där finns goda möjligheter till utveckling, utbildning och att öva musikbranschens yrken. Via näringslivskontoret kan man få hjälp att hitta en lämplig lokal för sin verksamhet.

Tänk att två mil kan vara så långt, inte för oss musiker utan för er beslutsfattare. BoomTown och Dalapop är två andra exempel på fantastiska regionala satsningar som har varit till en oerhörd hjälp för hundratals verksamma inom Dalarnas musikbransch. Dalapop jobbar med mellanskiktet av branschpyramiden. Det nedre skiktet innefattar musik-/kulturskola och studieförbundsverksamhet och toppskiktet är elitnivån där aktörerna tjänar tillräckligt för att klara sig själva.

Det finns en enorm kunskap, fantastiska förebilder och en stark grund för att kommande generation av låtskrivare, artister, producenter och band från Falun ska kunna blomma ut och bli framgångsrika namn som vi kan vara stolta över. För att detta ska kunna ske behöver kommunen ta på sig ansvaret över att det finns ett växthus, en återväxt och en infrastruktur. Alla nivåer i pyramiden behöver produktionslokaler som är lika mycket ett kreativt center där man som utövare kan jobba dag och natt med sitt skapande, som det är en naturlig kontaktyta och mötesplats för erfarenhetsutbyte och inspiration.

Vi önskar en framtida öppen dialog med Näringslivsenheten om vad vi tillsammans i Falun kan göra för att vår kommun ska bli en lika bra grogrund för musikaliska talanger som den varit en gång tidigare, och ännu några steg bättre.

Frank Kooistra - Deaf Rat

Hanna Enlöf - Good Harvest och soloartist

Clas Yngström - Sky High

Emma Linnea Näslund - Gaupa och Oil My Member

Johan Johansson - Brothers Of Metal och filmkompositör

Henrik Rapp - Broder Henrik Rapp

Janne Stumsner - P-Floyd

Ylva Eriksson - Good Harvest och Brothers Of Metal

John Lindberg - John Lindberg Trio

Johanna Aspfors - Ärkepucko

Pär Sundström - Sabaton

Niklas Hilleskär - Frilansmusiker och lärare Brunnsvik Creative Music

Hanna Turi - Soloartist

Mark Tägtström - Ärkepucko

Per Hed - Falu Funk och låtskrivare Warner Chappel

Kalle Strand - Falu Funk