Öppet Spår – nattens arbete med skidspåren belönades med strålande skidväder

Ett mirakel, för bara 12 timmar tidigare såg det allt annat än bra ut, men en hård natts arbete, ända fram till start säkrade snö och spår.

– Ett fantastiskt arbete av alla som jobbat med spåret hela natten, konstaterade Vasaloppets VD Eva-Lena Frick, strax före start.

Åkare som passerade var också snabba att berömma arrangörerna för det arbete de lagt ner.

En av dem var Sune Brändholm från Sälen, som bara stod och log över hur bra det såg ut över myrarna före Smågan.

– På sina ställen är det is och under spårbädden är det också is. Nu får vi komplettera med snö där det behövs, men får vi bara behålla kylan så är vi glada, konstaterar Sune.

När de första åkarna kommer upp på myrarna så sker det samtidigt som solen går upp.

Det fick Anneli Johansson, från Stockholm, att stanna upp och ta fram telefonen för att dokumentera spårets vackraste passage.

Stenhårda spår, som under dagen plogades sönder, inbjöd till rekordtider för de främsta och det med god hjälp av kraftig vind i ryggen. Först i mål var duon Fredrik Johansson och Mathias Söderberg från Västerås på 4.11.06.

I utförskörningarna hade klokheten infunnit sig hos de flesta av deltagarna som valde att ta av sig skidorna och gå utför backarna före Risberg och Vasslan.

Roger Lundqvist från Uppsala, men med rötterna i Kiruna garderade sig med rullskidsutrustning.

– Det var en kompis som tipsade mig att ha rullskidsutrustning med hjälm, armbågsskydd och knäskydd. Skydd som inte behövdes i backarna där Roger höll sig stående. Alltfler av deltagarna valde också att åka med cykelhjälmar och med tanke på det tunna snötäcket ovanpå hårt is var det ett klokt grepp, precis som att gå utför backarna.

Trots lördagens busväder under Tjejvasan var det ändå flera hundra deltagare som direktanmälde sig. Kanske hade de tvivlat på Vasaloppets förmåga att trolla fram snö och skidspår.

Totalt kom 5816 åkare till start av 7038 anmälda.

Senaste dygnet ett hundratal som anmälde sig.

Medan loppet pågick så förberedde sig arrangörerna för måndagens Öppet Spår.

– Nu ska vi ta det här loppet i mål men samtidigt gör vi oss redo för att rulla ut de insatser som behöver göras inför morgondagen, konstaterade Tommy Höglund, Vasaloppets sportchef.