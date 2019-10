Oppositionsrådet vill invänta utredningar innan man föreslår åtgärder inom socialtjänsten

Tidningen ställde en fråga via mejl till gruppledarna i oppositionspartierna i Hedemora kommun om man ställer några krav på socialtjänsten efter det som framkom i Kalibers granskning.

Det moderata oppositionsrådet Lennart Mångs vill inte i nuläget ta ställning i frågan om vidare åtgärder angående socialtjänsten i Hedemora. Först vill han se vad IVO, inspektionen för vård och omsorg, och arbetsmiljöverket säger i sina utredningar.

–Det har identifierats brister på socialkontoret som har lyfts i nämnden av oppositionen. Men dessa påpekanden har inte föranlett till några åtgärder från nämnden eller ordförandens sida. IVO och Arbetsmiljöverket håller nu på med utredningar, vi tycker att dessa utredningar får ha sin gång och se vad man kommer fram till. Därefter kommer vi att ta ställning i frågan om eventuellt vidare åtgärder, svarar Lennart Mångs i ett mejl till tidningen.

Kommunlistans Allan Mattson anser däremot att kommunen borde ta in en extern utredare.

Vi anser att någon utomstående utredare bör genomlysa rutiner och arbetssätt hos Omsorgsförvaltningen. Vi vet att IVO är inkopplat, men om jag förstår det rätt, så utreder IVO om lagar och förordningar följs. KPMG alt. SKL kanske borde titta på arbetssätt, rutiner, diarieföring , kommunikation mellan förvaltning och politiken, m.m, skriver Allan Mattsson till tidningen.

Anna Eling gruppledare för Liberalerna anser likaså att en extern utredare bör tas in. Utöver det vill hon att delegationsordningen för handläggare ändras.

– Vidare, vi har från liberalerna under en längre tid påtalat att delegationsbeslutsrätten kanske borde fråntas handläggare tills dess vi ser att dessa har den kunskap som krävs. dvs politiken får jobba lite mer under en övergångsperiod. Så klart är detta inte hållbart i längden men vårt yttersta ansvar är att skapa trygghet och rättssäkerhet för kommunens medborgare och då måste vi arbeta aktivt inte bara skylla allt på tjänstemän som kanske inte ens vet vad som förväntas av dem. Därför kommer vi även att kräva att samtliga handläggare får en utförlig arbetsbeskrivning där hela processen ska finnas angiven så att inga tveksamheter råder kring hur ett ärende ska hanteras, skriver Eling via mejl.

Ehling skriver också att Liberalerna vill ändra strukturerna inom socialförvaltningen.

– Ut över detta ser vi mycket allvarligt på hur den tystnadskultur som råder inom kommunhusets väggar tycks vara mycket väl inarbetat och därför behöver vi även sända personalen på teambuilding och därmed förändra strukturerna inom husets väggar, skriver också Eling.