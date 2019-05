Fyra dalaorienterare i årets första världscuptrupp: "Ett oerhört starkt lag"

Om en månad inleds årets världscup i orientering med tre lopp i Finland. Tidigare i veckan presenterades den svenska truppen till tävlingarna, och fyra löpare från dalaklubbar är med.

Utöver världsstjärnan Tove Alexandersson, Stora Tuna, som har vunnit världscupen fem år i rad, är det OK Kåres Lisa Risby, Stora Tunas Emil Svensk och Malungs OK Skogsmårdarnas William Lind som får chansen i Finland. Där väntar medeldistans den 8 juni, långdistans/jaktstart den 9 juni och en sprintstafett i Helsingfors den 11 juni.

Den svenska truppen.

Damer: Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, Anna Bachman, IFK Lidingö, Lilian Forsgren, OK Tisaren, Sara Hagström, IFK Göteborg, Elin Månsson, IFK Göteborg, Karolin Ohlsson, Järla Orientering, Alva Olsson, Linköpings OK, Lisa Risby, OK Kåre, Lina Strand, Göteborg Majorna OK. Reserv: Johanna Öberg, OK Linné

Herrar: Max Peter Bejmer, IFK Göteborg, Gustav Bergman, OK Ravinen, William Lind, Malungs OK, Jerker Lysell, Rehns BK, Martin Regborn, Hagaby GoIF, Albin Ridefelt, OK Linné, Johan Runesson, Tampereen Pyrintö, Emil Svensk, Stora Tuna OK. Reserv: Simon Imark, Tullinge SK.

– Vi har ett oerhört starkt lag, där många löpare har höjt sig ett snäpp till årets säsong. Jag tror på pallplatser i varje enskilt lopp, säger förbundskapten Susanne Barkholt till svenskorientering.se.