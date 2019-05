Livesatsningen på orientering fortsätter – se SM i sprint från Hälsingland på din sajt och app

Vill du se massor av timmar livesänd orientering från Swedish League? Allt hittas i repris via denna artikel HÄR.

– Det var en imponerande produktion vi fick i vårt samarbete med svenska orienteringsförbundet. Flera kameror, bästa grafiken och proffsiga och kunniga kommentatorer, säger Rikard Bäckman, nyhetschef sport, om senast vi livesände.

Nu kör vi igen.

Plats: Hudiksvall.

Dagar: Lördag 1 juni och söndag 2 juni.

Tävlingar: Sprint-SM individuellt och SM i sprintstafett, masstart.

På lördagen förväntas över 300 löpare att komma till start i Hudiksvall. Och det lär gå undan rejält i den här tävlingsformen – med tanke på att förra året i Jönköping så var banlängden i H21 2 890 meter och i D21 2 490 meter och segrartiderna 14.11 respektive 13.47.

Regerande mästare:

H21: Jonas Leandersson, Södertälje-Nykvarn – kommer dock ej till start nu på grund av riktad satsning mot friiidrott.

D21: Tove Alexandersson, Stora Tuna OK.

Lag: Stora Tuna OK.

I Leanderssons utevaro räknas Gustav Bergman, OK Ravinen, Emil Svensk, Stora Tuna och Martin Regborn, Hagaby GoIF till favoriterna.

På damsidan... vem ska stoppa världsettan Tove Alexandersson med fem raka SM-tecken? Sannolikt ingen – men det finns outsiders i form av landslagslöparna Lilian Forsgren, OK Tisaren, Karolin Ohlsson, Järla och Linköpings Alva Olsson.

I mixstafetten på söndagen väntas 50 löpare starta, och det finns då bara en klass, HD21.

SM-tävlingarna i Hudiksvall arrangeras av lokala klubbarna Forsa OK, Hudiksvalls OK, Ljusdals OK och OK Dellen.

– Det är återigen svensk toppidrott som du kan se live hos oss. Dessutom i det rappa och tv-mässiga sprintformatet, det lär sannolikt inte bli långtråkigt det här, säger Rikard Bäckman.

För att kunna se orienteringen på Mittmedias plattformar behöver du vara Pluskund. För dig som prenumerant på komplett- eller digitalpaket ingår Plus i din prenumeration. Du aktiverar ditt konto på tidningssajten.

