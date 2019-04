Starka formbesked inför Tiomila – Stora Tuna och Kåre vann Rånässtafetten

Det var riktigt mycket Dalarna i toppen på resultatlistan i herrklassen i Rånässtafetten i Uppland i helgen. Malungs OK Skogsmårdarna ledde 45 sekunder före Stora Tuna inför den femte och sista sträckan, där Tunas Olle Kalered kom ikapp MOK:s Thomas Landqvist. Det blev en tuff strid på upploppet där Kalered passerade mållinjen en sekund före Landqvist.

Stora Tuna fick även in lag 1 på femte plats och visade därmed att man har många löpare i bra form inför Tiomila om tre veckor.

Malungs OK Skogsmårdarnas andralag gjorde också en bra insats och gick i mål som 14:e lag.

OK Kåre slutade åtta och IFK Mora nia.

I damklassen, som sprang tre sträckor, blev det också dalaseger, genom OK Kåre. Vilma von Krusenstierna förde upp laget i ledning på andra sträckan och Kajsa Risby höll undan till en klar seger. Kåredamerna var till slut 3.17 före tvåan OK Linné.

Stora Tuna lag 2 slutade femma, IFK Mora sjua, Domnarvet lag 1 åtta, OK Kåre lag 2 nia och Domnarvet lag 2 på tionde plats.

Resultat, Rånässtafetten.

Herrar: 1) Stora Tuna 2 (Jesper Svensk, Henrik Löfås, Sven Aschwanden, Erik Liljequist, Olle Kalered) 3.36.31, 2) Malungs OK Skogsmårdarna 1 (Erik Rost, Filip Wadsten, Ludvig Åhlund, Johan Backman, Thomas Landqvist) +0.01, 3) Ravinen 1 +0.25 ... 5) Stora Tuna 2 (Viktor Svensk, Anton Forsberg, Jonas Carlsson, Niklas Löwegren, Joakim Svensk) +8.11, 8) OK Kåre 1 (Jonas Gustafsson, Isac von Krusenstierna, Johannes Ögren, Melker Nordgren, Gustav Öhgren) +19.32, 9) IFK Mora 1 (Roman Ryapolov, Simon Hodler, Linus Rapp, Adrian Dahlström, Daniel Duhlbo) +36.07.

Damer: 1) OK Kåre 1 (Jenny Eriksson, Vilma von Krusenstierna, Kajsa Risby) 2.21.00, 2) OK Linné 1 +3.17, 3) Sundsvalls OK 1 +6.02 ... 5) Stora Tuna 2 (Magdalena Olsson, Ingrid Alexandersson, Frida Sandberg) +10.33, 7) IFK Mora 1 (Sara Kindlund, Zhenya Ryapolova, Elaine Deininger) +12.03, 8) Domnarvets GOIF 1 (Emma Johansson, Moa Hjorth, Sara Johansson) +12.57, 9) OK Kåre 2 (Matilda Eriksson, Julia Adolfsson, Matilda Andersson) +16.48, 10) Domnarvets GOIF 2 (Annika Östman, Elsa Nilsson, Elin Dahlin) +16.54.