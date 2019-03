Svensk trivdes i mörkret – fixade guld till Dalarna i Natt-SM

IFK Göteborgs Johan Högstrand var regerande mästare i Natt-SM. I fjol vann han tävlingen med en sekunds marginal till tvåan Albin Ridefelt, Linné. I år blev segermarginalen lika knapp, en sekund, men nu var det Lidingös Johan Runesson som knep silvret, närmast före Gustav Bergman, OK Ravinen. OK Kåres Isac von Krusenstierna blev bäste dalalöpare med en sjundeplats.

I damklassen segrade Lidingös Anna Bachman före Susen Lösch, Ärla IF.

Ett guld gick till Dalarna. Stora Tunas Viktor Svensk tog hem H18-klassen i överlägsen stil, nästan tre minuter före Axel Elmblad, Bredaryd.

I D20 tog Kåres Vilma von Krusenstierna brons.

Resultat, Natt-SM, Hässleholm

Damer: 1) Anna Bachman, IFK Lidingö SOK, 79.53, 2) Susen Lösch, Ärla IF, +1.32, 3) Lilian Forsgren, OK Tisaren, +1.57, 4) Alva Olsson, Linköpings OK, +2.15, 5) Elin Månsson, IFK Göteborg Orientering, +5.22, 6) Sara Sjökvist, Järla Orientering, +5.58. Herrar: 1) Johan Högstrand, IFK Göteborg Orientering, 76.32, 2) Johan Runesson, IFK Lidingö SOK, +0.01, 3) Gustav Bergman, OK Ravinen, +0.27, 4) Simon Hector, Snättringe SK, +0.39, 5) Albin Ridefelt, OK Linné, +1.07, 6) Max Peter Bejmer, IFK Göteborg Orientering, +1.23. D20: 1) Annika Simonsen, IK Hakarpspojkarna, 56.40 (ej deltagande i SM), 2) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, +1.05, 3) Vilma von Krusenstierna, OK Kåre, +1:57, 4) Ella Olsson, Grycksbo IF OK, +5.42. H20: 1) Axel Granqvist, OK Ravinen, 65.46, 2) August Mollén, OK Denseln, +2.03, 3) Emil Auselius, Bredaryds SOK, +3.01. D18: 1) Erika Åkesson, Markbygdens OK, 46.13, 2) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK, +1.26, 3) Ellen Blennow, Falköpings AIK OK, +2.44. H18:

1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 46.56, 2) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, +2.58, 3) Philip Carlsson, Nyköpings OK, +4.27.