Oroande coronaläge i LIF-truppen – lagläkaren: "Bara toppen av ett isberg"

I tisdags, bara timmar före nedsläpp hemma mot HV71, fick Leksand sitt första bekräftade coronafall i herrtruppen.

Under onsdagen meddelade klubben ett andra positivt coronatest och torsdagsmatchen mot Brynäs blev uppskjuten.

När beslutet om att också skjuta upp lördagens match mot Frölunda kom hade Leksand tre bekräftade coronafall.

– Det är ett väldigt dynamiskt läge. Läget var annorlunda i onsdags men nu börjar vi ana ett litet kluster i herrlaget. Vi har sannolikt inte fått det sista positiva coronatestet, säger lagläkaren Enrico Mansfeld.

Han vill inte berätta hur många som visar symptom eller om det är fler bekräftat smittade av covid-19.

– Vi har så många som visar symptom nu att jag tror vi kommer få se ännu fler.

– Vi har sett andra blivit hårt drabbade, som Djurgården och Linköping. Det skulle därför vara osannolikt om vi inte drabbas. Vi har många tester som vi fortfarande väntar på svar. Jag hoppas vi inte får lika många som i Linköping, men det vågar jag inte uttala mig om. Vi har också fått några negativa resultat, men jag tror ändå att det är toppen av ett isberg vi ser, säger han.

Han befarar att de som lämnat negativa test inom de närmaste dagarna kan lämna positiva svar.

Vi vet inte nu hur det kan se ut om två veckor.

– Ja, så är det. Om någon blev smittad i tisdags (då laget spelade mot HV71) så kan det vara så att testet blir positivt först på lördag eller söndag, och att det inte fångats upp onsdag-fredag.

Enrico Mansfeld är bekymrad.

– Om du blir smittad så tar det några dagar innan du får symptom och inkubationstiden, är mellan två till 14 dagar. I värsta fall har vi någon där det är två veckors väntan och för att vara helt säker skulle karantän i två veckor gälla. Men samtidigt pratar vi också om människor som är symptomfria och rör sig i ett samhälle där smittan ökar, lever med familjer. Så vi vet inte nu hur det kan se ut om två veckor.

Region Dalarnas smittskyddsläkare Anders Lindblom gav råd om att Leksand IF skulle ställa in alla träningar i två veckor.

Vad tycker du om det?

– Han är en klok kollega. Han har rätt sett till smittskyddsperspektivet och inkubationstiden. Samtidigt är det kanske inte helt så enkelt eftersom flera av våra spelare bor med familj och rör sig i samhället, i mataffärer som andra, och även om två veckor så vet vi ju inte om någon annan kommer tillbaka med smitta. Men i och med det här uppehållet nu så kan vi försöka bromsa lite, säger Enrico Mansfeld förhoppningsfullt.

Under torsdagen tog Leksands IF också beslutet att pausa all verksamhet kring herrlaget och inga träningar. Laget planerar för en återsamling nästa fredag, den 6 november.

– Det är en grovplan. Redan i början av nästa vecka efter helgen behöver vi se hur smittläget i laget ser ut och utifrån det se om vi kan fortsätta som planerat eller vänta ut det ytterligare. Vi följer de olika protokollen som SHL, Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten i Region Dalarna har.

Lagläkaren bekräftar också att det i nuläget inte finns några beslut som drabbar övrig verksamhet i föreningen.

Vad gäller för herrspelarna fram till den planerade återsamlingen?

– Det är egen träning för alla som mår bra. De behöver underhålla kroppen och sköta det och hålla sig isolerade, säger Enrico Mansfeld.