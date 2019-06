Första punkbandet på Siljanstoppen nådde den magiska gränsen: ”Häftigt att vi höll oss kvar i hundra veckor”

Nu har låten "I am The Skinhead in Your Life" funnits på Siljanstoppen i hundra veckor och därmed var det också punklåtens sista vecka då man faller bort automatiskt efter denna tid.

The Budokan nådde därmed som första artist 100-strecket på Siljanstoppen. The Budokan var också det första punkband som fick chansen att bjudas in på listan.

Ola Brunius, bandets vokalist, bugar djupt inför alla fans som troget hållit punkflaggan högt. Bandet tackar även Radio Siljans initiativ att satsa på lokala förmågor genom Siljanstoppen.

Sist men inte minst tackar The Budokan programledaren Lars Göran "Noppi" Lindberg som i januari 2017 bjöd in punkmusiken för första gången på listan.

– Jag har inget emot att vi nu lämnar listan på det här sättet. Det är lämpligt att det finns en gräns, säger Ola Brunius, som fortsätter:

– Jag känner mest att det var häftigt att vi höll oss kvar i hundra veckor.

Han gissar att de lyckades hålla sig kvar så länge för att punkrörelsen är solidarisk och varit entusiastiska under röstningen varje vecka och därför trillade de aldrig ur även om de inte alltid blev nummer ett.

Och trots att de för stunden är utanför Siljanstoppen prisar Brunius dess existens:

– Det är ett välbehövligt fenomen för den lokala musikkulturen. Det är närapå det enda återkommande initiativet för lokala artister och att det går ut i etern är fantastiskt, säger Ola, som fortsätter:

– Siljanstoppen har gett oss råg i ryggen under perioder som bandet inte varit aktivt. Det har också varit ett ljus i mörkret och en svetslåga som driver oss framåt men nu är vi redo att kliva vidare, konstaterar Ola Brunius.

För stunden arbetar bandet The Budokan med sitt debutalbum med 14 åtar som de hoppas bli klara till hösten.