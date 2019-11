OS-backarnas mörka höst i Leksand: "Självklart är vi sjukt besvikna"

29 april: "Leksands värvningsbomb – tar in svensk OS-back"

Värvningarna av Johan Fransson och Jonas Ahnelöv skapade förväntningar på att jubileumssäsongen skulle bli något alldeles extra för Leksands IF.

Ett drygt halvår senare ligger laget under kvalstrecket i SHL.

Och på torsdagen väntar Frölunda borta.

– Vi har fortfarande mycket att jobba på. Vi kan inte jämföra oss med Frölunda, som har varit ett topplag de senaste fem åren minst i alla fall. Vi får gå in och försöka spela vårt spel och inte tänka så mycket på vad de gör utan fokusera på vad vi ska göra, säger Jonas Ahnelöv.

Hur känns det att vara i ett lag i den här regionen av tabellen?

– Jag har varit här förr. Det hände samma sak när jag var i Modo, då var vi därnere också. Men det är fortfarande mycket matcher kvar, mycket poäng att spela om. Man får fortsätta att se positivt på det. Det kan vända lika snabbt, man kan vinna fem matcher lika snabbt så det är bara att vi måste tro på det vi gör och inte hålla på att gräva ner oss så mycket.

Hur behåller man den tron när det ser ut som det gör i lördags?

– Den matchen i lördags, det var rent ut sagt pinsamt. Jag vet inte vad... det är nog den sämsta matchen någonsin alltså, det var så jävla tamt och allting som man inte ska göra gjorde vi i den matchen, så det är ett minne blott. Det får man radera ur huvudet nu och se framåt.

Men tittar man uppåt så är det ett Växjö som har varit väldigt bra, Linköping som kanske är på väg ner men samtidigt ett historiskt bra lag. Och så Brynäs. Det är inga skitgäng ni har ovanför er direkt.

– Nej, jag skulle säga att den här ligan är väldigt bra. Det finns inget lag som är mycket bättre än det andra. Jag tycker alla nästan har samma spelstil, det ska vara en jäkla fart, ett jäkla go och jobbiga att möta. De flesta lag spelar med den filosofin.

Just det där gjorde Leksands IF framgångsrikt under de första fem omgångarna. Sedan hände något, nio raka förluster, och efter att ha varit ute på en poänggivande bortaturné i slutet av oktober så blev det förlust i första matchen efter uppehållet borta mot Linköping i torsdags och sedan en riktig smäll hemma mot HV 71 i lördags.

– Som lag som vi kom ut sist... Det var, jag vet inte ens vad jag ska säga, det var nog en av de sämsta matcher som jag har spelat med ett lag. Det var ingenting som funkade, men vem vet, man kanske måste ha sådana matcher också. Det kan bara gå uppåt i alla fall.

Men känner du dig trygg med lagets spelidé? Vet du vad du ska göra på isen, är det fortfarande tydligt?

– Absolut. Det tycker jag. Sedan är det väl upp till en själv, är det något man inte förstår så får man väl gå och fråga. Man är ändå så pass gammal att det är ingen som kommer att skälla ut dig för att man frågar "hur ska jag göra här?" Det är bättre att man går och frågar en extra gång än att man chansar, då blir det ju fel.

För dig som har varit lite in och ut med skador också, är det svårare att komma tillbaka än det var i början på säsongen?

– Nej, det är väl första matchen man kommer tillbaka som man är lite ringrostig, men nu är det bara att köra liksom. Man vet ju sin uppgift och de som inte gör det får väl ta reda på den.

Och för dig känns det bra i kroppen?

– Ja, helt. 100 procent.

Johan Fransson var den förste av de två OS-backarna från februari 2018 som blev klar för Leksand. Han anslöt från schweiziska Genéve.

– Just nu är ju självförtroendet rätt skört. Det är en färskvara, men man får försöka se till på träningarna, får försöka jobba hårt och jobba rätt och få in studs i grejerna. Jag tycker att vi kan bli tuffare. Jag tycker att vi kan bli mycket tuffare för att bli mer framgångsrika.

Är det det som du ser är framgångsreceptet för er backar?

– Nej, jag skulle vilja säga att tuffhet behöver inte alltid vara att man tacklar in någon jättehårt i sargen utan tuffhet speglar på många sätt, att man är tuff att spela mot, jobbig att spela mot. Allmänt bara "pain in the ass", mycket start och stopp, vinna tillbaka puckar och när man har läget, in i situationerna.

Om jag säger att ni är för tröga då på backsidan. Ni har de stora fysiska backarna, men ni kanske inte har farten i benen.

– Nej, men det håller jag väl inte riktigt med om. Det är också så att vi ägnar mycket kraft åt att försvara oss och då självklart tar det på krafterna. Men jag tycker att vi har en bra mix av backar. Det tycker jag helt klart. Jag tycker inte att vi är speciellt tröga.

Känner du att ni klarar av att spela med den höga forecheckingen ni hade i början av säsongen?

– Ja, nej, men vi får hjälpas åt liksom. I början av säsongen spelade vi väldigt bra. Sedan har vi tappat lite det här lilla extra. Det är framför allt det, att vi får stopp i spelet tidigare.

Pratar vi egen zon då eller?

– Nej, över hela banan tycker jag. Att vi är snabbare på plats, tar snabbare beslut, så blir det ofta att de får mindre tid med pucken oavsett om vi forecheckar eller ställer upp ett styrspel. När läget kommer så ska vi hugga och göra det rejält. Det är väl först och främst det, att vi är lite snabbare i tanken.

Det sitter mer i huvudet än i skridskorna?

– Ja, jag skulle vilja säga det. Det gör det nog.

Powerplay nämns som en nyckel i det här. Vi såg väl dels bortamatchen här mot Linköping när ni åkte på tre mål i boxplay hur viktigt det är. Du är en del av det powerplayet. Vad säger du? Är det samma sak där, att vara lite mer "pain in the ass"?

– Ja, men det är väl lite killer-instinkt i powerplay. Vi kan bli bättre på den fronten. Även om vi är en man mer så ta de lägen som bjuds och försöka få in lite mer puckar på mål.

Mer skott från dig och "Kolan" (Mattias Karlsson), alltså?

– Ja, självklart ska vi skjuta också. Det blir en helhet liksom, skicka in puckar från varstans överlag sett, men självklart försöka lägga in så många puckar som möjligt både där uppifrån och från kanterna.

På lördag är det hemmamatch mot Franssons förra klubb Luleå. Det återstår att se hur många som återvänder till Tegera arena efter haveriet senast.

– Folk betalar dyra pengar för att komma och titta på oss och hoppas på vinst samtidigt som vi hoppas leverera en bra hockeymatch när de är och tittar på oss och det är klart att man förstår att de blir frustrerade och besvikna, liksom vi också.

Men kan det bli en extra tyngd på era axlar, att ni vet att det är fullt här som i lördags och ni vet att ni måste gå in och leverera? Också på grund av det som vd säger, för att publiken ska komma tillbaka gång på gång på gång? Då håller det ju inte att förlora sex raka hemma.

– Nej. Fullsatt det är det bästa som finns. Det finns inget bättre än när man vet att det är fullsatt, så självklart vill vi leverera en bra hockeymatch. Det är ingen här som inte vill det, men ibland går det inte alls med oss och vi jobbar dagligen med att hitta lösningar på problemet. Jag hoppas att folk förstår att vi gör allt för att försöka vända det. Det är mycket tankar och funderingar och hårt jobb för att komma till en vinnande trend. Men jag tycker inte att det går att gräva ner sig heller. Självklart är vi sjukt besvikna, men det kommer alltid en morgondag, så man får försöka se det positiva och stiga upp och göra det bästa av dagen.