Östen Johansson: Hur tillgodoser vi kommande generationers behov?

Under årets första tio dagar har Göran Greider skrivit två mycket läsvärda ledare. Först om sin egen väg till radikal socialist och senare om vad vi i landet mest oroar oss för. Ja hälsan, klimatet och lite oväntat kommer sen antibiotikaresistens.

I första ledaren ställs frågan: Hur kan ett ekonomiskt system, kapitalism, tillåtas föröda natur och klimat utan att vi ser det som oerhört märkligt?

Greider har ofta skrivit om sin uppväxt och hur liten hans mammas påverkan var på biosfären. Jag kan säga precis samma om min mamma vars resande under 80 år uppgick till ca 1000 mil. Hon ägde aldrig en cykel.

Kring 1950 bodde ett 50-tal i hembyn. Det fanns fyra personbilar, en traktor och sex arbetshästar och beräknar jag CO2 (koldioxid) per capita så hamnar man under ett ton. I USA är måttet 15 ton CO2 per capita.

Jag vet vad enkla förhållanden innebär. Men det fanns hos många en stark entreprenörsanda och tro på framtiden.

Greider har ofta skrivit om sin uppväxt och hur liten hans mammas påverkan var på biosfären. Jag kan säga precis samma om min mamma vars resande under 80 år uppgick till ca 1000 mil. Hon ägde aldrig en cykel. Kring 1950 bodde ett 50-tal i hembyn. Det fanns 4 personbilar, en traktor och 6 arbetshästar och beräknar jag CO2 per capita så hamnar man under ett ton.

Mina föräldrar hade småskaligt jordbruk, liten areal skog samt lanthandel. Med min uppväxt blir man inte som Göran Greider radikal socialist. Man hamnar istället i politikens mittfält. Senare kan jag se mig mest som Tomas tvivlaren.

En beundran för USA:s insatser under 2:a världskriget och senare månfärden 1969 byttes alltmer mot kritik mot Vietnamkriget och CIA:s stöd till Chiles militär för att störta den demokratiskt valde presidenten och socialdemokraten Allende.

President Barack Obama framförde senare en ursäkt till stater i Sydamerika för vad man ställde till med under 70- och 80-talet mot deras fackföreningsledare.

Likt Greider blev jag radikaliserad om man i detta lägger innebörden att man vill gå till botten med orättvisor. Hur kan vi i väst på 70 år uppnått detta makalösa överflöd som vi har idag och som framträder i mängden julklappar?

I mitt minne finns också en kanske idealiserad bild från den by som jag växte upp i på 50-talet, där alla hade sin givna plats och man var långt från världspolitikens strider.

För att hitta svar på frågan som Greider ställer ovan så har jag sökt finna svar i böcker av historikern Yoval Noah Harari, meriterade ekonomen Klas Eklund samt i essäer av Isobel Hadley-Kamptz (skribent i bland annat Dalarnas Tidningar).

På samma sätt som Greider är jag gediget pessimistisk om de kommande 100 åren. Hur ska vi nå det som nämns i FN:s hållbarhetsvision från 1987: Vi ska ha en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behöv.

Jag ser varje dag framför mig mina fyra barnbarn som kommer att leva till ca 2100.

Harari som verkar ha sett igenom dunklet av tyckanden säger att tre av människan uppdiktade ordningar har tydligt påverkat världen de senaste 4000 åren: Myntet eller sedeln (en papperslapp) ges universellt värde vid handel mellan länder och folk, imperier byggs upp och faller och religioner uppkommer med regler att följa.

Regler som grundas på en övermänsklig ordning men som ger sammanhållning hos folken inom sitt utbredningsområde.

I väst har de senaste tre århundradena fört med sig en sekularisering med allt mindre betydelse av religionen. Katolska kyrkan förbjöd som exempel tagande av ränta och betonade vikten av att läsa böner.

Reformationen medförde att kyrkan såg mer positivt på att förkovra sig, ta egna initiativ för att bygga rikedom till guds ära, på jorden.

Det som händer lite senare var att vanliga människor för första gången i världshistorien får frihet att tänka själva, utbilda sig och att starta aktiebolag.

Filosofen Adam Smith klarlägger vad som ger nationen välstånd. Marknaden med fri konkurrens ser till att bara de bästa producenterna överlever.

Vinstintresset - egoismen- kan således om den dirigeras och ramas in av konkurrens, vara det allmännas tjänare. Härigenom leds ekonomin, skriver Smith, ”såsom av en osynlig hand”, till ett resultat som gynnar konsumenterna.

I och med detta, samt med vetenskapliga framsteg inom fysiken, finns grunden lagd för att utveckla Västeuropa och USA till tekniska, ekonomiska och politiska stormakter.

Karl Marx sammanfattar den unga kapitalismens credo: Ackumulera! Ackumulera! Det är Moses och profeterna!

I 150 år har vi här vant oss vid successivt allt högre materiell standard. Och idag har vi byggt fast oss i så starka strukturer att det tar lång tid att vända skutan. För politiker är det lätt att driva en politik där det varje år delas ut ökad välfärd.

Men det omvända, till exempel höjda bensinpriser, höjd pensionsålder, höjda avgifter för sjukvård eller försämrad föräldraförsäkring stöter direkt på militant motstånd. Hur ska försämringen bli rättvis?

Klas Eklund säger att de miljöproblem som vi ser idag är ett marknadsmisslyckande. Många produkter orsakar negativa externa effekter som producenten inte betalar för, till exempel genom att förorena närmaste vattendrag.

För att få marknaden att fungera bör staten gripa in och sätta pris på miljön. Ekologiskt odlade grödor blir då billigare än de som odlas konventionellt. Och fler köper de förstnämnda. Vi är som regel programmerade för att köpa den billigaste av två jämförbara produkter.

Isobel Hadley-Kamptz lägger till att om det är så att konsumenterna vill lappa och laga sina slitna kläder så kommer det att uppkomma firmor som erbjuder just denna tjänst. Vi kan välja mer av immateriell konsumtion genom att till exempel köpa tavlor av lokala konstnärer, ekonomiskt stödja tonsättare, gå på kvällskurser.

Länge kände jag det som att Internet var ett steg mot immateriell konsumtion. Men idag byggs enorma serverhallar och dessutom behöver våra datorer ofta bytas vart fjärde år. Mängden elektronikavfall blir gigantisk.

Om det skulle vara enkelt att lägga miljöförslitningen på en varas pris, varför har det då inte redan skett? Ägare till textilfabriker i Indien säger att det enda butikskedjorna i Väst efterfrågar är lägsta pris.

Var är staten så stark att den på allvar kan driva igenom prissättning av flodens vatten, havet och luften?

Det finns idag inom EU en fungerande handel med utsläppsrätter för CO2. Det är glädjande, men när kommer stormakterna att delta i den. För år 2019 visar det sig att inom EU fungerar det som tänkt då flera kolkraftverk i Europa tidvis gått på halvfart.

Harari skriver att vi egentligen inte behöver oroa oss för att det ska bli brist på energi eller metaller. All energi vi behöver under ett år ger oss solen på 90 minuter. Gott om fossil energi var en förutsättning för den industriella revolutionen.

Han ser med vemod på hur människan lyft sig själv till gudomlig varelse och slutat betrakta husdjuren som levande varelser.

Genom att hugga ner skogar, dämma upp floder, bevattna torra jordar, bygga väg och järnväg har Homo sapiens omstöpt jorden till att passa sina egna behov. Detta är accelererande och vi får en ekologisk utarmning.

Genom att hugga ner skogar, dämma upp floder, bevattna torra jordar, bygga väg och järnväg har Homo sapiens omstöpt jorden till att passa sina egna behov. Detta är accelererande och vi får en ekologisk utarmning. Detta är ej samma som resursknapphet menar han.

I framtiden kommer sapiens kanske att få kontroll över en uppsjö av nya råvaror och energikällor, samtidigt som man förstör det som finns kvar av naturliga miljöer. För att lösa problem skapade av människan tar man till än kraftigare åtgärder med nya miljöproblem som följd.

Harari menar att liberalism, kommunism, kapitalism är religioner på samma sätt som till exempel buddhism. Alla grundas på en övermänsklig ordning där motsvarighet till Siddharta Guatama är män som John Locke, Adam Smith, Karl Marx och Vladimir Lenin. Däri ligger svaret på Greiders fråga.

Östen Johansson

Gagnef

Svar: Tack för ett mycket läsvärt inlägg. Du har många poänger i din text, och som alltid är det fascinerande att se hur mycket ens personliga bakgrund och uppväxt betyder för ens ställningstaganden.

Men jag menar att vi idag lever i ett samhälle där egentligen högst kontroversiella, men fundamentala ting och villkor, tas för givna – de har normaliserats så att säga.

I grunden tar vi det för självklart numera att allt har en prislapp, även floder, berg och polarisar. Vi är artegoister. Vi har utsträckt den kapitalistiska idén om det privata ägandet till djur och växter och biosfär.

Och vi har mist förmågan – den som Marx hade och som idag kanske en filosof som Slavoj Zizek ännu har – att se det absurda i helheten.

Jag tror inte vi kommer undan mer av statliga och offentliga lösningar om klimatkrisen ska lösas. Men vi kommer heller inte undan marknadslösningar: marknaden är snabb, och kan uträtta bra saker som det tar byråkratier oändlig tid att göra. Systemkritisk reformism – det är min hållning.

Jag tror inte vi kommer undan mer av statliga och offentliga lösningar om klimatkrisen ska lösas. Men vi kommer heller inte undan marknadslösningar: marknaden är snabb, och kan uträtta bra saker som det tar byråkratier oändlig tid att göra. Systemkritisk reformism – det är min hållning.

Göran Greider