Oviss framtid för Halltec Arena – avtalet hotar Falu IF:s existens: "Finns en risk att vi får lägga ner"

För att förstå varför Falu IF hyr Halltec Arena, måste vi backa bandet till 2014. Då fick Lugnets ishall stängas på grund av mögelproblem och klubbens ungdomslag fick åka till Karlsbyheden och Långshyttan för att träna.

För att kunna säkra en isyta med tak och väggar, fick faluföretaget Halltec uppdraget att bygga en temporär tälthall över den befintliga uterinken. Och för att problemet skulle lösas så snabbt som möjligt, blev det Falu IF och inte kommunen som tecknade avtalet med Halltec.

– Det går mycket snabbare för en privat aktör än för kommunen, och man gjorde bedömningen att det var helt okej att göra så, säger Falu IF:s ordförande Conny Tillman.

Rent praktiskt har kommunen sedan betalat driftsstöd till Falu IF för hyreskostnaden, medan klubben precis som de övriga föreningarna fått hyra in sig i hallen per timme, precis som i alla andra kommunala idrottsanläggningar.

Det problem som klubben nu står inför är att en tidigare styrelse i juni 2018 förlängde avtalet med Halltec i sex år, utan att förankra beslutet hos Falu kommun.

Kommunen har varit missnöjd med det långa avtalet och inte velat binda sig för hela hyresperioden. Den sista juni går det nuvarande avtalet ut.

Utan ett nytt avtal kommer inga mer pengar från kommunen till Falu IF, som i så fall står med ett hyreskontrakt som klubben inte har råd med.

– Rent praktiskt innebär det att Falu IF ska betala 650 000 kronor per år för att vi har Halltec. Och det klarar inte klubben av. Så det finns en risk att vi får lägga ner vår verksamhet helt och hållet på grund av det, säger Conny Tillman.

Alternativet, säger han, är att man hittar andra lösningar där de övriga klubbarna som i dag utnyttjar hallen är med och bidrar till hyreskostnaderna med stora summor.

– Men jag tror inte att det är realistiskt. Och en idrottsförening ska inte driva en anläggning, vi är ideellt arbetande människor som gör det här på vår fritid.

Tillsammans med kommunens övriga issportföreningar – Falu BS bandy, Grycksbo IF, Karlsbyhedens IK, Liljans SK och Falu konståkningsklubb – har Falu IF skrivit till Kultur- och fritidsnämnden. Och nu står sista hoppet till att det kommunala stödet förlängs i samband med nämndens möte den 16 juni.

När Sporten träffar Falu IF:s ordförande i Lugnets ishall har han sällskap av Per Uhlin, styrelseledamot i Grycksbo IF, Johan Hedberg, ordförande i Falu BS bandy, Robert Wikblom, ungdomsansvarig i Falu IF och Helena Bald, sekreterare i Falu konståkningsklubb.

Alla konstaterar att deras verksamheter skulle påverkas negativt om Halltec försvann. Framförallt skulle det bli stor skillnad under höstmånaderna. Hallen öppnar för träning ett par månader tidigare än den skulle göra om det var en utomhusrink. Under de månaderna finns heller ingen is på bandyarenan, vilket gör att alla bandylag tränar i någon av inomhushallarna.

Enligt skrivelsen skulle ungefär 600 ungdomar (och några vuxna) få sin tid på is halverad under den första delen av säsongen. Från Falu BS sida konstaterar Johan Hedberg att det före Halltec i stort sett bara var herrlaget som hade tillgång till is innan det gick att träna utomhus.

Konståkningen bedriver nästan all sin träning i Falun i Lugnets ishall. Men de 130 utövarna skulle ändå påverkas om Halltec Arena försvann.

– Konståkningen kräver mycket istid, det är ju en individuell sport och man kan inte vara så många på isen samtidigt. Så det behövs många istider och därför är det viktigt för alla föreningarna att det finns gott om tider, säger Helena Bald.

På vintern är bandyns behov av ishallar mindre, även om de allra yngsta ungdomslagen gärna tränar i hallen åren runt eftersom den ytan passar deras behov bättre.

Men båda hallarna utnyttjas i det närmaste till sin fulla kapacitet även på vintern, hävdar föreningarna. I alla fall på de tider då lagen har möjlighet att träna. Och den kapaciteten skulle bli betydligt lägre med en utomhusrink.

– Det kan ju vi som bandyförening, som har en uteplan, skriva under på. Det är mängder av träningar som försvinner eller får halveras eller omplaneras på grund av förutsättningarna, säger Johan Hedberg.

Per Uhlin, som också är aktiv inom Dalarnas Parasportförbund, framhåller dessutom vikten av Halltec Arena för handikappidrotten.

– De funktionshindrade har inte en chans att kunna bedriva verksamhet här inne i ishallen, för de kommer inte in. Om vi kommer hit med ett kälkhockeylag på 20 stycken, då tar hissen fem minuter för varje person. Det är 100 minuter innan man är inne på isen. I Halltec kan du rulla in i hallen med rullstol och åka ända in på isen med bil och släpvagn all utrustning. Det är en viktig aspekt från oss inom handikappidrotten, säger han.

För Falu IF handlar frågan inte bara om träningstider, utan även om minskade intäktsmöjligheter i samband med cuper och läger. Nu hoppas man att kommunen inte ska straffa klubben för det långa avtalet, men också på att det ska finnas en långsiktig ambition att säkra två takade isytor i Falun.

– Alla här tycker att det är solklart att det behövs, det finns ingenting annat. Men det är klart, vi pratar ju i egen sak, konstaterar Conny Tillman.

– Men det känns väl som att det finns en liten öppning för att man i alla fall ska utreda frågan innan man tar ett beslut, säger han.

Conny Tillman hoppas förstås att en sådan utredning landar i att det behövs två ishallar och räknar med att lösningen på sikt inte är Halltec Arena.

– De vill säkert göra en annan anläggning som är permanent och ingen skulle bli gladare för det än vi. Men vi vill ju leva så att vi har nytta av den när den kommer.

