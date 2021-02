På semester som vinterturist "Ingen av oss har testat hundspann och snöskor innan"

Låt oss leka utländska turister för en helg, tänkte vi på och checkade in på The Mangévie i Furudal.

Snö ingår i paketet, såklart. Om vi hade planerat själva hade det varit i form av längdskidor, slalom, snowboard och kallbad. Men vad hade turisterna gjort?

– En tur med hundspann och snöskotur ute i skogen, svarar Evi Backeljau på The Mangévie i Furudal.