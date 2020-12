Paajanen till landslaget – då hoppas Hellkvist på nytändning: ”Har inte blivit som vi önskat”

Otto Paajanen värvades i våras till Leksand med stora förväntningar på sina axlar.

Centern hade representerat det finska landslaget vid en handfull tillfällen, och dessutom utsetts till slutspelets bäste spelare när han som lagkapten förde sitt HPK till mästartiteln i Finland 2019.

Men omställningen till svensk ishockey har inte varit särskilt lyckad för finländaren.

Förhoppningsvis får Otto ny glädje och mer självförtroende när han kommer tillbaka

Hittills har Paajanen – född i Loppi i södra Finland – noterats för fem poäng (1+4) och –4 i plusminus-statistiken på 23 matcher.

28-åringen inledde säsongen som center i andrakedjan, men har på sistone flyttats ned ett hack i hierarkin till tredjelinan. Och den senaste veckan begränsades speltiden ytterligare; som mest spelade Paajanen nästan tio minuter mot Örebro – men mot Skellefteå blev det inte mer än tre och en halv minuter på isen.

– Hösten har inte blivit som vi har önskat, varken för mig eller Otto, säger LIF-tränaren Björn Hellkvist efter måndagens träning.

Ett ispass som Otto Paajanen inte deltog i, då han sent kallades in till det finska landslaget och Channel One Cup i Moskva i slutet av veckan. Dit reste Paajanen tillsammans med Leksandsmålvakten Janne Juvonen som storspelat i höst.

– Förhoppningsvis får Otto ny glädje och mer självförtroende när han kommer tillbaka från sitt uppdrag med de finska lejonen, fortsätter Björn Hellkvist.

– Vi har en tuff konkurrens med många bra unga spelare som har tagit för sig, vilket har visats på hans istid den senaste tiden.

Har omställningen till svensk ishockey varit tuff för honom?

– Jag kan inte bedöma det. Vi har en hård konkurrens i det här laget och sen är det ju så; det finns bara 60 minuters istid per match att dela ut till dem i matchtruppen. Ibland blir det mindre, ibland blir det mer.

I tisdagskvällens match mot Brynäs saknar Leksand förutom Finlandsduon även Emil Heineman som är på JVM med Sverige. På skade- och sjukdomslistan återfinns Mattias Ritola, Daniel Olsson-Trkulja, Johan Fransson samt Mattias Göransson.

Olsson-Trkulja deltog – men inte fullt ut – i måndagens träning och är därmed inte redo mot Brynäs.

– Fransson spelar inte heller och Ritola var inte redo för matchspel mot Skellefteå när han testade. Han fick en känning och då ville vi inte riskera nåt dumt innan jul, säger Björn Hellkvist och avrundar:

– När det gäller Mattias Göranssons skada så har jag inte inget mer besked än att han i varje fall inte spelar mer innan jul.

Fakta/Så ställde Leksand upp på måndagsträningen

Målvakter: Axel Brage, Isak Posch.

Backpar: Calle Själin, Matt Caito – Patrik Norén-Daniel Gunnarsson – Jonas Ahnelöv, Lucas Nordsäter – Alexander Lundqvist, Erik Hedlund.

Kedjor: Carter Camper, Marek Hrivik, Peter Cehlarik – Oskar Lang, Patrik Zackrisson, Isak Rosén – Jesper Kandergård, Nils Åman, August Berg – Martin Karlsson, Jon Knuts, Fredrik Forsberg.