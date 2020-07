Pandemi och krig stoppar dans

Dansbandsveckan i Malung ställdes in med anledning av coronapandemin. Tungt för både dansbandsbranschen och Malung. En vecka i juli fick kända band som Lars Kristerz från Älvdalen framträda i TV.

I Finland är det ingen sommar utan tango. Festivalen i Seinäjoki lockar över 100 000 besökare. I år ställdes den in.

Under kriget rådde dansförbud i Finland. Tanken var att folket på hemmafronten inte skulle roa sig när soldaterna vid fronten förde en kamp på liv och död. Det enda undantaget var vid bröllop då brudparet fick dansa en dans. Övriga gäster fick inte dansa alls. Dansförbudet var en finsk uppfinning. I inget annat krigförande land existerade det.

Det säger sig själv att förbudet var svårt att upprätthålla. På lördagskvällarna pågick dans på många banor i Finland. Arrangören hade satt ut spejare utifall polisen var i antågande. Om ordningsmakten var på väg gjordes dansbanan om till en plats för ett föredrag och någon vältalig person intog scenen. Publiken var intresserade åhörare. När polisen hade åkt återupptogs dansen. Ibland blev det emellertid rättsliga påföljder.

”Fängelse för dans” (Helsingin Sanomat 14/8 1943)

”Vid fältdomstolen i Kexholm militärförvaltningsdistrikt dömdes sex personer för olovlig dans till 300-1000 marks böter. En timmermanshustru från Sakkola dömdes för fortsatt anordnande av otillåtna danstillfällen till 3 månaders fängelse. Hon hade tidigare blivit dömd för samma förseelse till 400 marks böter. Dessutom dömdes servitrisen Lempi Mylläri från Sakkola för olovlig dans till två månaders fängelse.”

Dansbanor växte upp i varje liten stad och by. Tangomelodier som ”Satumaa” och ”Tango merelää?” blev sucess stories. Ett mycket finskt fenomen som utomstående har svårt att förstå sig på.

Dansförbudet blev precis som spritförbudet under 1920-talet ofta ett kraftfullt slag i tomma luften. Den finska tangon låg i träda under krigsåren men vissa av de mest populära låtarna komponerades under kriget.

Dansförbudet upphörde efter kriget men den kommunistiska radiochefen (Finska Yle) Hella Vuolijoki som gjort raketkarriär från dödsdömd för spioneri till radiochef ansåg att den lättare musiken i allmänhet och tangon i synnerhet var fördummande.

Folkflertalet hade dock en annan uppfattning och efter 1948 när det sovjetiska inflytandet minskade fick dansen och framförallt tangon sin guldålder. Tangokungar som Eino Grön, Olavi Virta och på senare år Jari Sillanpää har enorm status.

På 1960-talet kunde konfrontationen mellan modern rock´n roll och pop å ena sidan och tangon å andra sidan inte undvikas. En ”pop-veteran” berättar hur band som åkte ut på turné för att spela Beatles och Rolling Stones många gånger under knivhot tvingades byta repertoar och spela tango för att tillfredsställa publiken.

Rolf Karlman