Paret drabbades av inbrott – blev av med flera år av minnen: "Sådant får man ju aldrig tillbaka"

Vid halv sju-tiden på lördagskvällen åkte paret från hemmet i Insjön för att besöka en bekant.

Men när de drygt fyra timmar senare klev tillbaka in genom dörren upptäckte de att huset inte stått tomt under tiden. Någon – eller några – hade nämligen brutit sig in genom att ta ut en ruta ur altandörren.

– Vi kom hem strax innan elva och då upptäckte vi det, säger paret själva och berättar att de möttes av en ordentlig oreda.

– Många lådor var utrivna, så de har väl gått igenom allt.

De berättar att de aldrig blivit utsatta för någonting liknande förut.

– Man blir ju förbannad. Sedan blir man väl paff. Jag har nog aldrig kunnat tänka mig att jag skulle råka ut för något sånt här. Man blir som lite otrygg tror jag. Nu är det där fröet sått lite, det som man förut inte tänka ska hända.

Efter inbrottet pratade de med flera grannar, som dock inte reagerat under själva inbrottet.

– Eller ja, någon hade märkt att lyset släckts, men det tänker man väl inte på att det kan vara något sådant här. Men nu får man väl börja tänka efter lite, om man ser något konstigt.

Hitintills har paret kunnat konstatera att tjuven – eller tjuvarna – fick med sig kontanter, smycken samt en laptop.

– Datorn har några år på nacken så det finns inget värde i den. Men det som är värst är ju att alla bilder och sådant som vi hade på den försvunnit. Det var massa semesterbilder och sådant från flera år bakåt, och sådant får man ju aldrig tillbaka, säger de och fortsätter:

– Jag förstår inte varför man stjäl en sådan gammal dator över huvud taget – vad man ska med den till. Den lär de ju bara slänga någonstans.

Paret fick tillåtelse att städa ur sängen så att de kunde sova i den. I övrigt blev de dock tillsagda av polisen att låta allting i hemmet vara. På måndagsförmiddagen var sedan tekniker på plats för att försöka säkra eventuella spår.

– De tittar väl lite och det finns väl något skoavtryck och sånt där. Sedan när de är klara och vi får börja röra saker så ska vi väl försöka plocka inordning och gå igenom vad som saknas.