Pausade juniorserier – då lånas Leksands J20-kapten ut till moderklubben: "En vinn-vinn-situation"

Malungs IF återsamlades under torsdagen, efter en dryg veckas träningsuppehåll då fyra spelare i truppen testat positivt för covid-19.

Inga ytterligare fall ska ha tillstött under ledigheten, så Malung räknar med match som planerat i den västra Hockeyettan hemma mot Forshaga på söndag.

Ett par-tre spelare med symptom och skador kommer att missa den matchen, men MIF kommer att få ett tillskott i försvarsleden.

Leksands J20-lagkapten, Emil Rangedal, kommer att lånas ut till sin moderklubb Malung till och med den 21 december. Detta eftersom att de nationella J20-serierna satts på paus fram till årsskiftet. Förutsatt att Rangedal, 19, inte återkallas till Leksand innan dess kommer backen att kunna spela klar Hockeyettans höstserie med Malung då sista seriematchen är satt till den 16 december.

– Emil har jag sett i en träning nu, så jag har väl ingen tydlig bild av honom mer än att det är en kraftfull back med följsam och bra skridskoåkning. Leksand vill att han ska få matcher nu när juniorerna har tagit paus, och det kan han få hos oss. Så det är vinn-vinn för båda klubbar, säger Malungstränaren Per Lundell.

Att plocka in en ny spelare mitt under pågående säsong är annars inte helt givet, enligt Per Lundell.

Men Emil Rangedal är fostrad i Malungs IF och knappast ny i sammanhanget. Pappa Patric Rangedal sitter med i klubbens sportkommitté, och förra säsongen gjorde Emil en lånesväng i MIF på fyra matcher.

– Emil är från Malung och kommer bra in i den här gruppen. Vi vill inte få in fel karaktärer utan är väldigt noga med att bibehålla den känslan vi har just nu i en väldigt bra grupp, säger Per Lundell.

Att Emil Rangedal skulle återkallas till Leksands J20-lag innan den 21 december är inte särskilt sannolikt med tanke på att seriespelet är fryst fram till nyår. Däremot kan Rangedal vända åter om A-laget kallar. Han har visserligen inte spelat någon SHL-match med LIF ännu, men gjorde A-lagsdebut på försäsongen då han bildade backpar med Daniel Gunnarsson i träningsmatchen mot Oskarshamn.

– Emil är ju och nosar på A-lagsspel i Leksand så bedömer de att behovet uppstår kan de ju kalla tillbaka honom, säger Malungs sportchef Erik Eriksson som är nöjd med att få tillbaka Rangedal i grönvitt.

– Emil visade redan i fjol att han håller på den här nivån. Han känner killarna i truppen sen den gången, så det känns naturligt att erbjuda honom fortsatt speltid hos oss.

Fakta/Malungs återstående matcher i höstserien

Forshaga (h, söndag), Lindlöven (b, 18/11), Grums (h, 20/11), Mariestad (b, 22/11), Eskilstuna (b, 27/11), Kumla (h, 29/11), Borlänge (b, 2/12), Dalen (h, 6/12), Köping (b, 9/12), Skövde (b, 13/12), Surahammar (h, 16/12)