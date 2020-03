Peace and love om artisterna som aldrig släpps, moraliska skulder och festivalens överlevnad: "Vi ser på Sweden Rock och lär"

Ännu har inte ledningen för Peace and Love släppt någon artist inför festivalen den 2-4 juli sedan löftet gavs i slutet på november. Men den ekonomiska blöta filten och snåriga kontraktsskrivningar med internationella artister gör att de första namnen dröjer. Men festivalen kommer att bli av och Peace and Love kommer att presentera omkring 40 akter. Det lovar Perra Lundqvist, evenemangsansvarig på Peace and Love-festivalen.