Per Helge hedrar minnet av de gamla med Folksånger

Våra vägar korsades via en annan diktare, nämligen Werner Aspenström (1918-1997) och dennes litterära sällskap. Per Helge var pristagare 2012 och vi möttes i ett samtal på biblioteket i Smedjebacken. Några år senare valdes Per till ordförande i Werner Aspenströmsällskapet.

I styrelsen har vi arbetat sida vid sida och kunnat glädja oss åt många aktiviteter och ett livfullt intresse för Werner Aspenströms omfattande författarskap.

Per Helge (född 1945) hör själv till den sortens poeter som envisas med att vara begripliga. Han säger att han "får skylla sig själv som skriver otidsenliga dikter." Där har han fel.

Jag skulle vilja kalla Pers lyrik för tidlös och samtidigt mer aktuell än någonsin. Han kan återskapa – eller rättare sagt – framkalla korta ögonblick från det förflutna med mycket stark detaljskärpa. Jag hittar följande rader i en av de första dikterna i hans nyutkomna diktsamling "Folksånger".

"Där ser jag några av oss, uppställda på ett eller annat gammalt gruppfoto, nedanför skolans trapp,

med flätor eller snedknäppt kofta, någon med en grimas, på en gång småfräck och nervös,

som fastnat i munvecket till ett stelnat flin"

"Folksånger" fortsätter att utforska landsbygden så som den var och så som den är i dag. Han vill rädda minnet av de som gått ur tiden genom att göra dem levande igen.

Han berättar historier som är på väg att gå förlorade i den stora glömskan. Vår egen samtid har sina kortsiktiga, ensidiga och ytliga perspektiv, utplånar reminiscensen av tidigare generationer människor med trasmattor på golven, moraklockor som tickat och vävstolar som dunkat genom väggarna. De var torpare, torparhustrur, skomakare och stugsittare. De var plöjare, såningsman, skördare.

Per Helge diktar om John från Hällerum som mötte döden på fälten i Flandern under första världskriget. Dikten är saklig, rörande, berörande.

Det var i efterskörden av den förra boken "Det stora kärlet. Berättelse om en släkts livsfärder i Småland och Nordamerika" utgiven 2016 som Per Helge fann sitt stoff till diktsamlingen "Folksånger".

– Jag hade ju en drös av levande gestalter. Det fanns betydligt mer att säga om dem. Jag ville visa upp dem som självständiga människor, inte bara som ett kollektiv i det förflutna.

Men då kom annat emellan som Werner Aspenströmsällskapet och diktarens stora 100-årsjubileum.

– Det var lite frustrerande, materialet låg där och skvalpade. Jag hade en dikt nästan klar.

Per Helge fick så småningom ny kraft och energi.

– Jag rotade igenom materialet. Det ena gav det andra. Jag lade till och drog ifrån. Tematiken går i varandra. Landsbygden finns där allestädes närvarande, åren går, saker man tar för givet. Men allt ändrar sig, jag ändrar mig. Här finns minnen och hågkomster. Det som var och det som är. Jag är ett slags representant för ett rörligt världsarv, en sorts doktor Livingstone, säger Per och skrattar till.

Han syftar förstås på David Livingstone, upptäcktsresande, som påträffades 1871 av den utsände journalisten Henry Stanley vid Tanganyikasjön i Afrika som samtidigt begåvade världen med den berömda klassiska hälsningsfrasen "Doktor Livingstone, förmodar jag?"

I dikten "Sång där inga kartor stämmer" står bland annat följande; "Den nya tidens inflyttare, som sover här/om nätterna men tillhör städerna om dagarna, för dem är jag en Livingstone, vars fjärran djungel gör dem nyfikna."

Per Helge ser i sin egen trakt i Västerbykil i norra Västmanland hur barnfamiljer flyttar ut igen till naturen, till det småskaliga livet och närheten till skog, sjö och åkrar. Arbetet har man i staden. Livet finns på landet.

Per Helge har alltid stått där med stövlarna i lerjorden och tagit parti för människorna i de mer glest befolkade trakterna. Det var från landet han kom själv, född utanför Vimmerby, farfar Emil, född 1870 var i sin ungdom indelt soldat, torpare och så småningom självägande småbrukare. Helge blev hans soldatnamn.

Pers egna föräldrar tog över torpet men utkomsterna var inte stora. Fadern skolade om sig till målarmästare, öppnade eget, blev sedan anställd i miljonprogrammen på 1960-talet när välfärdssamhället byggdes upp.

Något gick dock förlorat när det moderna Sverige blev alltmer urbant och när flyttlassen började rulla mot storstäderna och framförallt Stockholm. Per Helges diktsamlingar har allt sedan starten riktat kritik mot den där hänsynslösa centraliseringspolitiken i Sverige.

–Jag menar att vi som lever och bor på landsbygden – vet lika mycket om världen och ser den lika tydligt som våra medmänniskor i städerna, de större eller mindre, men ur ett annorlunda perspektiv.

Jag tar ett varv till med hans diktsamling. Ja, den tilltalar mig verkligen, väcker egna minnen till liv. Här finns en klang av Stig Slas Claesons böcker som den om Yngve Frej.

Jag frågar Per om hans egna förebilder. Han nämner Dan Andersson, Albert Viksten, Karl Wennberg och Vilhelm Moberg.

– De är alla i grunden lantisar.

Jag frågar honom om själva hantverket. Hur "snickrar" han till sina rader?

Han svarar att en ny dikt "kan kännas som ont i magen".

– Det är någonting som pockar på. Jag har en aning, en idé, om vad det är för tanke som ska kläs i ett språk. Jag skriver ned vad jag tror kan bli något. Det är som att dra i en repände. Jag samlar på erfarenheter och spridda noteringar.

– Kulturen på 1970-talet var mycket öppen. Det drällde av musik- och poesigrupper. Det fanns bokcaféer, vi startade tidskriften Rallarros, stencilapparaten var jag ju väl bekant med som lärare. Vi gjorde mycket uppläsningar och skaffade oss en egen publik.

Den första tunna diktsamlingen tryckte han upp själv 1974. Generationskamraten och vännen Bengt Berg från Torsby gjorde samma sak. Båda studerade i Uppsala och var aktiva i motståndet mot Vietnamkriget.

– Vi hittade ett tryckeri i Karlstad som tryckte upp våra diktsamlingar. Det sammanföll med att de stora förlagen inte gav ut några debutanter inom lyriken.

– Jag fick sedan ett brev från Norstedts förlag som undrade om jag hade fler dikter på gång. De var intresserade att ge ut dem i så fall. Och så blev det. 1976 kom "Den långa resan till nu". Jag fick mycket fina recensioner av bland annat författaren och kritikern Lars Gustafsson (1936-2016).

Per Helge och Bengt Berg skaffade sig ett gott rykte.

Det ena gav det andra. Per Helge fick ett femårigt författarstipendium och bestämde sig att sluta som lärare och satsa helhjärtat på sitt författarskap. Och det har gått bra. Sedan debuten finns det ett 20-tal böcker med Per Helge upphovsman. Det handlar om poesi, lyrisk prosa men även flera volymer lokal historia. Han har även i många år varit litteraturkritiker på olika dagstidningar i landet.

Att skriva poesi skapar i vanliga fall varken rubriker, stora upplagor eller breda bankkonton. Per Helge är heller inte den där skrävlande sorten författare som bombarderar landets kulturredaktioner med reklam och PR-mässiga textblad.

Han nöjer sig med att diskret skicka ut sina recensionsexemplar och sätta upp en och annan affisch på anslagstavlan i byn. Uppläsningskvällarna på olika bibliotek är tills vidare uppskjutna i väntan på att coronapandemin skall gå över.

Om dagens unga generation lyriker säger han inte så mycket om mer än att vi båda kan enas om att det mesta verkar väldigt introvert och likformigt. Att det dunkla och snåriga skrämt bort många läsare och lyssnare.

Det kan också betyda att en ny våg av poesi kan komma tillbaka som rör sig i en annan riktning, rakt mot oss på nytt. Ungefär som Per Helges "Folksånger" gör. Du har den i ögonhöjd, i samtalston och delar med sig av gemensamma erfarenheter.