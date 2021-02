Per Lindvalls krönika: Stora Enso - Dalarnas största och fattigaste skogsägare

Stora Ensos slutavverkningar av 60 åriga tallskogar är inte bara ekonomiskt kortsynt och stolligt, utan kör in pekfingret i det svenska skogspolitiska haveriet. Storskogsbruket och skogsägarrörelsen har grävt ner sig i sin skyttegrav av ”äganderättsförsvar” och ”man ska få göra som man vill. Det hotar inte bara miljön och biodiversiteten utan i slutändan den svenska skogsindustrins framtid.

Stora Ensos slutavverkningar av 60 åriga tallskogar är inte bara ekonomiskt kortsynt och stolligt, utan kör in pekfingret i det svenska skogspolitiska haveriet.

Under den passerade och osedvanligt långa höstens alla svamp- och jaktövningar har jag även övat mig i årsringsräkning. Först i samband med att ett av mina bästa kantarellställen förvandlats till en stubbåker/föryngringsyta/kalhygge. Det var på Stora Ensos, tidigare Bergvik Västs, marker i Dala-Floda. Jag hade sett de uppsatta banden redan under sommaren längs rågången mot mitt och min brors skogsskifte. Jag hade funderat över detta. ”Ska de gallra igen”, tänkte jag. Det kan inte ha varit mer är tio år sedan det gjordes senast. Och detta bestånd kan inte på något sätt kallas för slutet och moget för en ny genomgång.

Det visade sig att det var slutavverkat. Och jag räknade årsringar. De tallar som fallit var alla runt 60 år.

På vår mark, i min värld, där jag har ett visst inflytande, ska dessa tallar, och någon gran, få stå i minst 30 år till innan de avverkas, möjligen med en andragallring inom en tioårsperiod. Och en hel del tallar ska få stå kvar för evigt. Och jag fortsatte räknandet under hösten. Längs E16 innan Kurtjärn har Stora Enso också ett färskt hygge. Ålder 62-65 år. Ett par år äldre hygge längs vägen mot Floberget, samma ålder. Och längs vägen upp mot Gyssjön, känd för sitt naturbestånd av öring och enligt äldre uppgifter även av ishavsrelikten röding, på gränsen till Leksand finns ett 100 hektar stort hygge, ”finurligt” uppdelat på 10 olika avverkningsområden.

På de största områdena på 12 respektive 13 hektar hade det stått runt 60 årig tallskog. Vid ett besök vid Tanså Hytta, strax söder om Mockfjärds kraftstation, nu under julhelgen, fick vi en liveupplevelse av hur det ser ut när drygt 60-årig tallskog faller.

Men jag har även utökat mitt årsringsräknande till andra marker. Det kan ju vara så att Stora Enso anser att just deras skog i Gagnef mognar osedvanligt tidigt, (även om bonitet och ståndortsindex skvallrar om att den har för regionen högst normala värden). Lite längre norrut, i Venjan på gränsen till Malung är Stora Enso också i färd med att förändra den visuella intrycket av landskapet längs vägen mellan Venjan och Öje. Totalt är det nog runt 120 hektar, kanske mer, som ska avverkas. Om man tittar på de områden som är utritade på Skogsstyrelsens karta så är det en bra uppskattning, men klickar man på de största områdena, där ett redan är avverkat, så står det 0,0 hektar i anmälan.

På vår mark, i min värld, där jag har ett visst inflytande, ska dessa tallar, och någon gran, få stå i minst 30 år till innan de avverkas, möjligen med en andragallring inom en tioårsperiod.

Och 98 procent av denna skog är exakt 60 år. Dessa områden, liksom en stor del av de intilliggande sluttningarna avverkades nämligen vintern 1959-1960. Det är visserligen bra markförutsättningar just där, berggrunden utgörs av öjediabas till skillnad mot de omgivande magra sandstensområdena, men vi är på 400 – 500 meters höjd så det växer lite sämre än nere i Dala-Floda. Dessa tallar borde stå i minst 40 år till. Så tänker jag och så säger de skogsmänniskor, före detta förvaltare på Stora, inköpare på traktens sågverk och senast en representant för en skogsägarförening som har bevittnat övningen.

”Skamligt” och ett ”fattigdomsbevis”, är de uttryck som bollats.

Får de verkligen göra på detta viset har någon annan undrat. Jo, då det är lugnt. Med den skogsvårdslag som infördes under den nyliberala ”chockterapi” som Sverige genomgick under 90-talet, så utökades ”friheten under ansvar” även för skogsägarna. En av ”papporna” till denna nya lag var för övrigt Björn Hägglund, tidigare professor i skogsvetenskap vid SLU och generaldirektör för Skogsstyrelsen fram till 1991 och senare VD för just Stora, för övrigt mest känd för att ha benämnt den ekonomiska katastrofen, det inköpta amerikanska Consolidated Papers för ”Skogsindustrins Mercedes Benz”. Där brände Stora Enso runt 30 miljarder kronor.

Med lagen från 1993 så kom också en sänkning av den lägsta avverkningsåldern och gav skogsägarna just mer frihet under ansvar. (Nominellt blev även miljömålen likställda med produktionsmålen.) Och de stora skogsbolagen, som just Stora Enso, har även ett större frihet (under ansvar) än oss mindre skogsägare, då de har ”självtillsyn” i många frågor. Det gäller den omstridda ”nyckelbiotopsinventeringen” som den maximala storleken på ett hygge.

Och visst, den sänkta avverkningsåldern kunde kanske vara motiverad, i vissa delar av landet. För de stora granplantagen på bördiga marker i södra Sverige kan 60 åriga granar vara övergrova och i stort sett industriellt obrukbara och där får man börja avverka vid 45 år. Men det gäller inte för tallskogar i Sveriges övre halva. Men den sänkta avverkningsåldern var ändå något som skogsindustrin och storskogsbruket var beredda att jobba hårt för och fortsätter att slåss för. För med den höga avverkningstakt av svenska skog som man hållit sedan 60-talet så var det uppenbart att den tillgängliga arealen avverkningsbar skog skulle krympa kraftigt. Vi skulle komma in i den så kallade ”virkessvackan” runt 2010.

Plantering av snabbväxande contortatallar i norra Sverige på 70-talet var en metod för att möta detta. Den administrativa åtgärden sänkt avverkningsålder var emellertid mycket effektivare. Volymen tillgänglig avverkningsbar skog ökade med detta dramatiskt. Och att Stora Enso avverkar 60-65 åriga skogar är inte alls märkvärdigt för den som har studerat åldersfördelningen på de skogar, som tidigare låg i Bergvik Skog. De har helt enkelt inget annat att ta.

Sedan kan man undra om de inte är ute och tassar i Skogsvårdslagens och därmed även i miljöcertifieringens kantzoner. För att få avverka vid 60 års ålder ska ”ståndortsindex” vara T28, det vill säga de dominerande tallarna ska nå en höjd på 28 meter vid 100 år. Det når de garanterat inte i Venjan, utan någonstans runt T20-T22 och i Dala-Floda T24. För oss vanliga skogsägare hade det inneburit en lägsta tillåten avverkningsålder på 65-70 år. Men de flesta av oss skulle spara dem i 20-40 år till. För oss älgjägare är det dock mumma, då detta leder till mera bete och mer älg.

Tar man på sig skogsägarhatten innebär dessa ytterligare 40 år av tillväxt inte bara fler kubikmeter och grövre träd, vilket sänker avverkningskostnaderna, men framför allt ökar utbytet timmer i förhållande till massaveden, där nettot för timmer är det dubbla jämfört med massaveden. Det är timret som står för hela lönsamheten i privatskogsbruket.

Men längre omloppstider ger också större kollektiva nyttigheter i form av högre biodiversitet och inte minst ökad kolinlagring, både i form av växande skog och inlagring i slutprodukter. Detta är inget som skogsägarna får betalt för, utan något som man kan se som en del av samhällskontraktet, att verka för det allmänna bästa.

Storskogsbruket och inte minst storas industriella verksamhet har en lite annan kalkyl eftersom de främst är massa- och papperstillverkare. För dem är det volymen massaveden som gäller. Deras sågverksrörelser har haft klen lönsamhet och mest varit taktiska innehav för att styra virkesflödena. Det är också det som har drivit fram den struktur som vi har på den svenska skogen med sin dominans av massavedsåkrar och en skogsindustri dominerad av inte allt för lönsamma massa- och pappersbruk.

I Tyskland är antalet sysselsatta inom skogs- och träsektorn fem gånger större än i Sverige. En sådan struktur driver på ett skogsbruk inriktat mot kvalitet och inte volym, vilket även borde vara skogsägarrörelsens mål även i Sverige.

Man kan jämföra med Tyskland, som årligen avverkar ungefär samma volym skog som Sverige, men där träförädling står för en väsentligt större del av industrin. I Tyskland är antalet sysselsatta inom skogs- och träsektorn fem gånger större än i Sverige. En sådan struktur driver på ett skogsbruk inriktat mot kvalitet och inte volym, vilket även borde vara skogsägarrörelsens mål även i Sverige.

Att Statens Fastighetsverk när de nu håller på att reparera ett av landets äldsta träbyggnader, Ornässtugan inte kunde få tag på svensk virke utan fick importera från Ryssland, säger en del om det sorgliga tillståndet i den svenska skogen och det vi kallar skogsindustrin.