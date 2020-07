Petades som vänsterback – Bragekaptenen om succécomebacken på mitten och drömmålet mot AFC: "Nånting att slå"

Han skolades in som vänsterback under hela försäsongen för att bli Benjamin Hjertstrands efterträdare.

Bara sex matcher in i Superettan är dock Robbin Sellin tillbaka på sina gamla jaktmarker.

Och levererar storstilat.

– Den rollen kan jag utantill, så det var inget att anpassa sig till. Det var bara på med den kostymen och sen köra, säger Robbin Sellin.