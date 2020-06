Peter och Linda Dahl gör stark återkomst

Skriver nästan därför att uppföljaren innehåller mera "smör". I alla fall är det intrycket efter några dagars flitigt lyssnande av en som föredrar mera drag under galoscherna.

Vilket förvisso återfinns i låtarna Eye of the storm, Loaded gun och Set the world on fire, den sistnämnda för övrigt med en text som sitter som gjuten i Coronatider:

"...Keep the distance ...we're only here for a little while ...".

Texterna handlar mycket om kärlek och saknad och helhetsintrycket blir kort och gott att duons melodiösa låtar parade med deras stämsång borde gå hem bland vänner av genren.

Hans Bloom

Recensionsfakta:

Americana/country

Meadow Creek

Pieces of driftwood

(Paraply Records/Border Music)